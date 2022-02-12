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選秀教父賽門確診 泰瑞斯媽媽染疫病危

記者蘇詠智／綜合報導
賽門考威爾確診，被迫缺席「英國達人秀」錄影。（路透資料照片）
賽門考威爾確診，被迫缺席「英國達人秀」錄影。（路透資料照片）

新冠肺炎疫情在歐美並未趨緩，對娛樂活動的影響仍大。近日已經開跑的柏林影展，嚴格控制參與人數，即將在下個月底舉行的奧斯卡頒獎典禮，則不強制要求出席來賓都有打過疫苗，卻需要通過PCR檢測呈陰性才允許入場。

此外，在「玩命關頭」（The Fast and the Furious）系列扮演逗趣角色羅曼的黑人男星泰瑞斯吉布森（Tyrese Gibson），近日接到壞消息：他的母親普莉西拉因爲感染新冠肺炎而陷入生命危險。

泰瑞斯吉布森(右)和母親感情親密。（取材自Instagram）
泰瑞斯吉布森(右)和母親感情親密。（取材自Instagram）

他在社群網站發布了前往醫院探望的圖文，傷心寫道：「醫生告訴我讓我心碎的事情，説是再也沒有任何能讓情況好轉的辦法了，我停了一下，反問他，有聽過一個人叫耶穌基督嗎？對耶穌來說，沒有什麼是不可能的。他停頓、無言以對……。」他請求粉絲為母親祈禱，希望母親的病情能夠好轉。

而全球知名的「選秀教父」賽門考威爾（Simon Cowell），也傳因爲感染新冠肺炎，被迫在最新的「英國達人秀」試演階段缺席。

過去兩年，各大頒獎典禮或是影展活動被迫轉為線上進行，今年柏林影展恢復實體，卻也嚴守防疫。緊接就要舉辦的奧斯卡頒獎，今年也要重回杜比劇院，如何讓所有人員安全出席，成為主辦單位一大挑戰。

影展 新冠肺炎 奧斯卡

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