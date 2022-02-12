巨石強森年賺2.7億元 不及「魔戒」名導一半
最新「富比世」娛樂名人收入榜，榜首出乎各方意料，竟然不是當今最紅的影星巨石強森（Dwayne Johnson），巨石強森只拿下第四名。
根據「富比世」統計，執導「魔戒」（The Lord of the Rings）與「哈比人」（The Hobbit）系列電影的紐西蘭名導彼得傑克森（Peter Jackson），一整年來收入高達5億8000萬美元，巨石強森年收入2億7000萬美元，不及彼得傑克森的一半。然而彼得去年根本沒拍片，是靠著出售部分他在 Weta特效公司的收益給其他單位，在16億美元的交易中讓他賺近快6億美元，使他成為史上繼喬治盧卡斯、史蒂芬史匹柏後，第3位身價達10億美元的超富有導演。
有「工人皇帝」之稱的樂壇巨星布魯斯史賓斯汀（Bruce Springsteen），身家早就遠超過任何的勞動階級，去年一整年他將自己創作的歌曲版權出售予索尼唱片公司，賺進4億3500萬美元，得到亞軍。排名第三的則是饒舌歌手、企業家、詞曲作家和音樂製作人傑斯（Jay Z），賺了3億4000萬美元，太座碧昂絲（Beyoncé）完全看不到車尾燈。
巨石強森固然是目前最紅影星，也在「富比士」榜單上排到第四名，他的主要收入卻是靠影劇工作之外的「副業」──龍舌蘭酒品牌生意。女星中最會賺的第一名是瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon），靠出售自己的製片公司賺進1億1500萬美元，在男女綜合排行是第12名。
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