「你的一顰一笑 」賣了 史汀全套曲目售環球音樂

英國「搖滾詩人」歌手史汀。（美聯社）

英國「搖滾詩人」歌手史汀（Sting）決定把全部歌曲版權賣給環球音樂（Universal Music），包括他在「警察 合唱團」（Police）時代及單飛後創作的歌曲與錄音。知名藝人把音樂作品版權脫售給投資 人既可變現，也能擁抱新世代聽眾。

環球音樂10日表示，旗下音樂出版部門已買下史汀的全套曲目，包括1980年代初高踞西洋流行音樂排行榜冠軍多時的名曲「你的一顰一笑」（Every Breath You Take），以及「羅珊」（Roxanne）、「金色田野」（Fields of Gold）等。交易價碼未公開。

近幾個月來，昔日對「嬰兒潮世代」歌迷銷售數百張專輯唱片的重量級創作歌手，包括「名謠詩人」鮑伯狄倫（Bob Dylan）、「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、保羅賽門（Paul Simon）、史蒂薇妮克絲（Stevie Nicks）和尼爾楊（Neil Young）等巨星，都紛紛把錄音專輯或/和詞曲創作曲目賣給看好音樂授權獲利展望的投資人。買方通常可取得藝人歌曲和錄音的永久使用權，可用於廣告、電影 、電視節目和其他形式。

這些交易的財務細節很少揭露，但據音樂圈內專家估計，布魯斯史普林斯汀去年12月把作品給Sony Music Entertainment，可能賣到5.5億美元，而鮑伯狄倫同月與環球音樂出版集團的交易金額估計介於3億美元與5億美元之間。

英國創作型歌手史汀的真名是Gordon Sumner，曾當過英文教師，出自其手的歌詞常散發濃濃的文學味。史汀在1970年代與另外兩名歌手組成「警察合唱團」， 由他擔任主唱，且包辦詞曲創作與貝斯吉他手。該團曲風結合了新浪潮搖滾、雷鬼和爵士樂，擁有大批粉絲，2003年獲選入「搖滾名人堂」。

史汀在「警察合唱團」和單飛後的音樂演唱與創作生涯中，共贏得17座葛萊美獎肯定，其餘獎項獲獎無數。環球音樂表示，史汀銷售的專輯唱片總計已超過1億張。2019年，音樂授權公司BMI說，「你的一顰一笑」已超越「你已失去愛的感覺」（`You've Lost That Loving Feeling），躍為BMI曲目中播放次數最高的歌曲。

史汀至今仍活躍於現場演唱會，並在十餘部電影中軋一角。

在環球音樂發布的聲明中，史汀表示，希望自己的作品既能與長期歌迷保持連結，也能「引介給新的聽眾、音樂人和新世代」。