金凱瑞「生涯最佳演出」 美媒評「王牌冤家」拔頭籌

金凱瑞、凱特溫絲蕾演出「王牌冤家」是愛情經典。（圖：海鵬提供）

喜劇天王金凱瑞（Jim Carrey）、影后凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）主演的愛情經典「王牌冤家」（Eternal Sunshine of the Spotless Mind），日前獲選美國編劇工會「21世紀最佳電影 劇本」第二名，奠定其影史經典地位。該片男主角金凱瑞，年初才剛歡度60歲生日，外媒「綜藝報」為幫他慶祝，特地從他演過的40多部電影中，評選出10部「最佳演出」，「王牌冤家」更擊敗其他票房大片拔得頭籌，名列第一。

電影英文片名「Eternal Sunshine of the Spotless Mind」直譯為「無瑕的心靈散發永恆的陽光」，源於英國詩人亞歷山大波普（Alexander Pope）的詩句，意寓「若能忘卻所有不快樂，就會獲得永恆的快樂」。該片雖曾榮獲奧斯卡最佳原著劇本大獎，並獲美國編劇工會讚賞。

但在拍攝期間，演員竟也被鼓勵「即興發揮」。凱特溫絲蕾在拍攝該片時，就順應劇情氛圍、「脫稿」出手痛扁金凱瑞一拳，雖讓金凱瑞嚇了一大跳，但真實且逗趣的反應，就這樣被捕捉下來，成為雋永逗趣的一幕。而一場男女主角在街上看馬戲團表演的戲，導演 更突發奇想，讓凱特溫絲蕾偷偷躲起來，急煞遍尋她不著的金凱瑞，又驚又悲的神情感動不少觀眾。