撞到後腦覺得無所謂…諧星鮑伯沙吉猝死佛州飯店

鮑伯沙吉。（美聯社）

美國諧星鮑伯沙吉（Bob Saget）1月在佛羅里達州 一家飯店突然過世，震驚好萊塢，他的家人今天發表聲明說，他確定死於頭部創傷。

鮑伯沙吉在1980到1990年代熱門電視喜劇「俏皮老爸天才娃」（Full House）中的演出廣受喜愛，上月巡迴演出期間入住奧蘭多格蘭德湖麗思卡爾頓飯店（Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes）時，被人發現不省人事。65歲鮑伯沙吉的死因，原本並不清楚。

他的家人在聲明中說：「當局已經確定，鮑伯沙吉死於頭部創傷。」

家屬說，「當局推斷，鮑伯後腦不小心撞上了東西，當時他覺得無所謂，上床睡覺」；並指出，死因「與吸毒和喝酒無關」。

鮑伯沙吉因在「俏皮老爸天才娃」中扮演丹尼．譚納（Danny Tanner）一角而成名，譚納在劇中是一位撫育3個女兒的單親爸爸，其中一個女兒由雙胞胎姐妹瑪莉凱特 （Mary Kate）和艾希莉歐森（Ashley Olsen）輪流扮演。

他還是一位出色的單口喜劇 演員，曾為美國哥倫比亞廣播公司（CBS）喜劇影集「追愛總動員」（How I Met Your Mother）擔任配音，早年也主持過「歡笑一籮筐」（America's Funniest Home Videos）。