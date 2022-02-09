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蜘蛛人無緣最佳影片 奧斯卡入圍片話題偏冷

記者蘇詠智／綜合報導
「蜘蛛人：無家日」無緣入圍奧斯卡最佳影片，難以拉抬頒獎收視。（取材自IMDb）
「蜘蛛人：無家日」無緣入圍奧斯卡最佳影片，難以拉抬頒獎收視。（取材自IMDb）

奧斯卡入圍名單揭曉，索尼與漫威強力造勢的「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）未能擠進最佳影片入圍名單，丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一部龐德片「007生死交戰」（No Time To Die）也沒能得到大獎青睞，只入圍技術小獎，讓人更為頒獎典禮的收視擔憂。

本屆奧斯卡話題熱度卻一直炒不起來。威爾史密斯（Will Smith）強勢角逐影帝的「王者理查」（King Richard）、克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）入圍影后的「史賓賽」（Spencer），票房都不亮眼。

至於提名項數最高的「犬山記」（The Power of the Dog），去年12月在Netflix上架，只曾經登上電影類的熱門榜第八名，綜合影片的榜單從沒機會擠進前十名，安德魯加菲（Andrew Garfield）入圍影帝的「倒數時刻」（tick tick BOOM）更是從在Netflix上架以來始終打不進熱門榜。倒是大卡司雲集的「千萬別抬頭」，曾經在電影熱門榜上稱冠多時，在綜合熱門榜也曾有前三名的佳績。

今年奧斯卡最佳影片入圍片數雖然又恢復到十部，卻只有「沙丘」美國票房破億美元、勉強沾上「商業大片」的邊，卻也連2021年全美年度賣座Top 10都未擠進。

入圍 奧斯卡 電影

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