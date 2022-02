蜘蛛人無緣最佳影片 奧斯卡入圍片話題偏冷

「蜘蛛人:無家日」無緣入圍奧斯卡最佳影片,難以拉抬頒獎收視。(取材自IMDb)

奧斯卡入圍 名單揭曉,索尼與漫威強力造勢的「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)未能擠進最佳影片入圍名單,丹尼爾克雷格(Daniel Craig)最後一部龐德片「007生死交戰」(No Time To Die)也沒能得到大獎青睞,只入圍技術小獎,讓人更為頒獎典禮的收視擔憂。

本屆奧斯卡話題熱度卻一直炒不起來。威爾史密斯(Will Smith)強勢角逐影帝的「王者理查」(King Richard)、克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)入圍影后的「史賓賽」(Spencer),票房都不亮眼。

至於提名項數最高的「犬山記」(The Power of the Dog),去年12月在Netflix上架,只曾經登上電影 類的熱門榜第八名,綜合影片的榜單從沒機會擠進前十名,安德魯加菲(Andrew Garfield)入圍影帝的「倒數時刻」(tick tick BOOM)更是從在Netflix上架以來始終打不進熱門榜。倒是大卡司雲集的「千萬別抬頭」,曾經在電影熱門榜上稱冠多時,在綜合熱門榜也曾有前三名的佳績。

今年奧斯卡最佳影片入圍片數雖然又恢復到十部,卻只有「沙丘」美國票房破億美元、勉強沾上「商業大片」的邊,卻也連2021年全美年度賣座Top 10都未擠進。