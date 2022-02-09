拍「神隱任務」被嫌矮 阿湯哥情何以堪

湯姆克魯斯在「神隱任務」電影版演技被肯定，但外型遭打槍。（取材自IMDb）

就算是湯姆克魯斯 （Tom Cruise）也並非無所不能！根據作家李查德（Lee Child）系列原著小說改編的「神隱任務」（Jack Reacher）影集，一推出就開出收視佳績。

亞馬遜 Prime Video在上架幾天內就火速宣布再做第二季，書迷歡欣，李查德也表示滿意影集版的成績，卻又無可避免的拿湯姆克魯斯主演的電影 版來比較，認為他要扮演男主角「浪人神探」傑克李奇，身材實在不夠高大，也難怪電影版推出後評價始終兩極。

高壯魁梧的艾倫瑞奇森比「神隱任務」電影版男主角更獲原作者與書迷的好評。（取材自IMDb）

「神隱任務」當年電影版上映時，原著粉絲就不滿意書中描述身高195公分、高大壯碩有如猛獸般令人望之生畏的傑克，居然由矮了不只20公分的湯姆克魯斯扮演，就算阿湯有信心靠演技把傑克的性格、神采忠實呈現，很多書迷覺得光他的外型就令人出戲，雖然首集美國票房破8000萬美元、全球超過2億美元，還因此又推出了續集影片，廣大書迷仍認為影集版才更抓住原作的精神，較為忠於原著。

影集版男主角艾倫瑞奇森，固然也沒有195公分的身高，起碼是個188公分的粗獷壯漢，不僅外型更合適，亦熟讀原著作功課，得到李查德和書迷們的高度評價。