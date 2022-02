「格雷女」PO照演蜘蛛夫人？ 粉絲嗨爆

達珂塔強生傳將加入漫威漫畫改編影片的演出。(路透資料照片)

從漫威 手上買下「蜘蛛人 」(Spider-Man)相關角色拍攝權的索尼 ,在「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)全球狂賣後再接再厲,除了「魔比斯」、「猛毒」等蜘蛛人對手都獨立拍成電影外,現連漫畫裡的配角之一「蜘蛛夫人」都傳將要成為新片主角,將由「格雷的五十道陰影」(Fifty Shades of Grey)女主角達珂塔強生(Dakota Johnson)主演,索尼雖未證實,達珂塔已在自己的IG發布蜘蛛網的照片,似乎已要拍板定案。

在漫威漫畫中,「蜘蛛夫人」通常以中老年婦女的形象現身,因神經肌肉系統有問題而導致行動、呼吸不便,需要藉由連著蜘蛛網的機器來維繫生命,她曾經用類似預知的能力幫助蜘蛛人找到綁架受害者,是個頗奇特的人物。才32歲的達珂塔,以一般認知不過是輕熟女,距離「中老年」還有一段差別,因而有些漫畫迷對這個選角感覺不適合,但另一方面,她畢竟是A咖紅星,也讓另一群粉絲相當期待,很好奇她在片中的扮相、演出會有什麼新鮮的面貌?

達珂塔強生在社群網站上發出蜘蛛網圖片,似乎在暗示自己的新角色。(取材自Instagram)

有趣的是,達珂塔與「酷玩」(Coldplay)主唱克里斯馬汀(Chris Martin)感情還很穩固,克里斯的前妻葛妮絲派楚(Gwyneth Paltrow),就是因為在漫威英雄片扮演「鋼鐵人」(Iron Man)的祕書兼最愛「小辣椒」,而贏得年輕觀眾喜愛,達珂塔也將跟隨她的腳步加入漫威漫畫電影的行列,卻是在索尼的漫威改編片登場,且是在與「鋼鐵人」有點關聯的「蜘蛛人」相關故事中出現,不知現任蜘蛛人湯姆霍蘭德(Tom Holland)會否客串助陣。