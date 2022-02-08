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「格雷女」PO照演蜘蛛夫人？ 粉絲嗨爆

記者蘇詠智／綜合報導
達珂塔強生傳將加入漫威漫畫改編影片的演出。（路透資料照片）
達珂塔強生傳將加入漫威漫畫改編影片的演出。（路透資料照片）

漫威手上買下「蜘蛛人」（Spider-Man）相關角色拍攝權的索尼，在「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）全球狂賣後再接再厲，除了「魔比斯」、「猛毒」等蜘蛛人對手都獨立拍成電影外，現連漫畫裡的配角之一「蜘蛛夫人」都傳將要成為新片主角，將由「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）女主角達珂塔強生（Dakota Johnson）主演，索尼雖未證實，達珂塔已在自己的IG發布蜘蛛網的照片，似乎已要拍板定案。

在漫威漫畫中，「蜘蛛夫人」通常以中老年婦女的形象現身，因神經肌肉系統有問題而導致行動、呼吸不便，需要藉由連著蜘蛛網的機器來維繫生命，她曾經用類似預知的能力幫助蜘蛛人找到綁架受害者，是個頗奇特的人物。才32歲的達珂塔，以一般認知不過是輕熟女，距離「中老年」還有一段差別，因而有些漫畫迷對這個選角感覺不適合，但另一方面，她畢竟是A咖紅星，也讓另一群粉絲相當期待，很好奇她在片中的扮相、演出會有什麼新鮮的面貌？

達珂塔強生在社群網站上發出蜘蛛網圖片，似乎在暗示自己的新角色。（取材自Insta...
達珂塔強生在社群網站上發出蜘蛛網圖片，似乎在暗示自己的新角色。（取材自Instagram）

有趣的是，達珂塔與「酷玩」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）感情還很穩固，克里斯的前妻葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow），就是因為在漫威英雄片扮演「鋼鐵人」（Iron Man）的祕書兼最愛「小辣椒」，而贏得年輕觀眾喜愛，達珂塔也將跟隨她的腳步加入漫威漫畫電影的行列，卻是在索尼的漫威改編片登場，且是在與「鋼鐵人」有點關聯的「蜘蛛人」相關故事中出現，不知現任蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）會否客串助陣。

蜘蛛夫人（下）是蜘蛛人漫畫中的角色。（取材自Instagram）
蜘蛛夫人（下）是蜘蛛人漫畫中的角色。（取材自Instagram）

蜘蛛人 漫威 索尼

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