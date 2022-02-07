蕾哈娜定下來了 生產完就辦婚禮 地點選在巴貝多

蕾哈娜男友A$AP Rocky（右）。(路透資料照片)

西洋娛樂圈近日喜事頻傳，蕾哈娜（Rihanna）之前在紐約街拍時，大方露出孕肚，現則被指將與孩子的爸爸A$AP Rocky在她的家鄉巴貝多結婚，不過應該是在她生孩子之後的事了。

本是樂壇性感歌后的蕾哈娜，近年經營彩妝和內衣的生意，反倒比演藝事業更加成功，晉升影劇圈超級富婆，據估計身價高達17億美元，足足是瑪丹娜 的2倍、泰勒絲的4倍多。她不但下半輩子吃穿都不用愁，與A$AP Rocky的感情也非常穩定，本來就有結婚計畫，現在孩子快要出生了，可望一口氣開花結果。

據英國 「周日鏡報」報導，蕾哈娜已對友人表示，想永遠和A$AP Rocky在一起，A$AP Rocky 對她也有同樣的想法，最可能辦婚禮的地點就是在巴貝多，因為家人們都在那兒，有特殊的意義。粉絲們從蕾哈娜街拍、不再隱瞞懷孕時身上穿的是香奈兒的粉紅色大衣，推論她懷的應該是女兒，她則至今尚未透露小孩的性別。

粉絲們的熱情有時也令紅星們哭笑不得，就像被懷疑與葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）交往的前「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans），雖然對於感情保密再三，卻因為粉絲從他IG照片的背景推論他人應該是在葡萄牙首都里斯本，堅信他和小16歲的艾芭熱戀中。

葡萄牙女星何其多，為什麼是艾芭？因為他們這一年來開始互相追蹤社群 帳號，艾芭甚至還一併追蹤了克里斯的弟弟與愛犬的帳號，粉絲們相信這就是證據，兩位當事人則繼續保持沉默，不承認也沒有公開否認。