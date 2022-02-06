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好萊塢壯碩男星露巨肌、翹臀 28公分微妙差距激情床戰

記者黃保慧／綜合報導
奧斯汀不僅大方獻上大塊胸肌、粗壯手臂及冰塊腹肌。（圖：威視提供）
奧斯汀不僅大方獻上大塊胸肌、粗壯手臂及冰塊腹肌。（圖：威視提供）

愛情喜劇「黑特冤家」（The Hating Game）男主角由奧斯汀史托威爾（Austin Stowell）飾演，不僅長相英俊帥氣，身材更是挺拔壯碩，尤其在一場激情床戲中，奧斯汀不僅大方獻上大塊胸肌、粗壯手臂及冰塊腹肌外，就連結實硬挺的翹臀也全都入鏡，幾近全裸的性感好身材讓飾演的女主角露西海爾（Lucy Hale）都看傻眼。

「黑特冤家」由露西海爾與奧斯汀史托威爾主演，兩人因28公分的懸殊身高差距，因此每次吻戲都需由奧斯汀捧起嬌小的露西進行拍攝，畫面甜蜜爆表。不僅如此，這次在片中還有一場火辣撩人的激情床戲，尤其是奧斯汀幾近全裸的大尺度拍攝演出，不僅巨大的胸肌及冰塊腹肌全都露之外，就連緊實翹臀都入鏡，整個男性賀爾蒙大爆發，絕對令女性觀眾大飽眼福。

奧斯汀不僅大方獻上大塊胸肌、粗壯手臂及冰塊腹肌。（圖：威視提供）
奧斯汀不僅大方獻上大塊胸肌、粗壯手臂及冰塊腹肌。（圖：威視提供）

日前受訪時，記者好奇詢問這絕佳好身材是如何練成時，奧斯汀則回覆：「關鍵就是深蹲，你們絕對會愛上深蹲的！」而這場情慾高漲又甜蜜的情慾戲，竟也是露西最喜愛的橋段，「這場戲讓我感覺不像典型的愛情喜劇場景，反而覺得很真實，性感又有趣。」

奧斯汀史托威爾在浪漫新作「黑特冤家」中飾演工作狂喬許，冷酷高傲的個性使他在職場中處處與人為敵，然而私底下的奧斯汀卻是個愛笑的陽光型男，喜愛戶外運動的他多年來始終維持著精壯身材，還經常在Instagram上大方秀出好身材，並不時地上傳許多擠眉弄眼的搞笑照逗樂粉絲。而奧斯汀也在受訪時坦言：「很喜歡看浪漫愛情片，尤其最愛『當哈利遇上莎莉』（When Harry Met Sally...）。」與精壯外型超反差的喜好也讓記者聽完直呼可愛。

奧斯汀不僅大方獻上大塊胸肌、粗壯手臂及冰塊腹肌。（圖：威視提供）
奧斯汀不僅大方獻上大塊胸肌、粗壯手臂及冰塊腹肌。（圖：威視提供）

而「黑特冤家」也是奧斯汀首度演出的浪漫愛情喜劇，他表示接邀約時得知女主角正是自己好友露西海爾時興奮不已，「當我第一次讀劇本時，我已開始在腦海中與她對戲了。」而此次兩人充滿火花的詮釋就連原著作者莎莉索恩（Sally Thorne）也忍不住直呼：「這兩人銀幕上的化學反應也太明顯了。」

奧斯汀不僅大方獻上大塊胸肌、粗壯手臂及冰塊腹肌。（圖：威視提供）
奧斯汀不僅大方獻上大塊胸肌、粗壯手臂及冰塊腹肌。（圖：威視提供）

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