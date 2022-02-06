阿湯哥動心了？ 被爆想和裘莉湊成對

湯姆克魯斯被傳又有意找下一位伴侶，腦筋動到影壇天后的身上。（路透資料照片）

自從好萊塢巨星安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）與布萊德彼特 （Brad Pitt）婚變五年多來，她身旁除了早些年被八卦刊物稱有一位富商男友、但這世上沒人真的見過以外，就只有最近和加拿大樂壇天王威肯（The Weeknd）被稱是一對，不過彼此與其說是認真交往，更像是「飯飯之交」，不是被見到晚餐約會，就是被傳約回家「炒飯」。

就當全球都以為裘莉與威肯似乎打得火熱時，最新「Globe」雜誌爆出驚人八卦，稱她跨年期間到哥斯大黎加度假，剛巧湯姆克魯斯 （Tom Cruise）那段時間也在那兒，對她開始產生興趣，深感彼此不管在銀幕上還是現實生活中，都會是非常好的搭配。

裘莉也是出了名的喜歡自己親身上場表演動作鏡頭，和阿湯的拚命程度有得比，過去阿湯就想過邀她合作，可惜時間都湊不上，現在他不只想要跟裘莉在電影裡湊成一對，戲外也期待有機會交往，他已經把劇本送給裘莉過目，希望能引起她的興趣。

「Globe」還稱湯姆克魯斯之前拍「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7），與女主角海莉艾特沃（Hayley Atwell）傳緋聞，證明他已經願意再尋找新戀情，現在就看裘莉意願如何。認識阿湯的人們都很清楚，一旦他下了決定，絕不輕言放棄，他不會把裘莉逼得太緊，卻也不會太早撤退，更不在意要和威肯較勁。

事實上，布萊德彼特與裘莉的定情作「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）女主角第一人選本是湯姆克魯斯的前妻妮可基嫚（Nicole Kidman），小布與妮可無緣，阿湯和裘莉有沒有機會湊成一對？銀幕上都八字沒一撇，私底下應該更不太可能。