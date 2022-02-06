認得嗎？「百戰」英雄馬蓋先 成72歲白髮翁
以主演影集「百戰天龍」（MacGyver）中的主角「馬蓋先」為許多觀眾喜愛的美國男星李察狄恩安德森（Richard Dean Anderson），上個月下旬才剛過72歲生日，近日被拍到在加州馬里布一帶出現，只見他堅毅表情依舊，卻已變成白髮老翁，身形也比年輕時橫向發展了些，體力和氣色還不錯。
李察狄恩安德森雖然在新冠肺炎疫情爆發前還曾赴德國等地出席影迷見面活動，但在疫情爆發後，也變得深居簡出，去年才和自己以前的工作夥伴在podcast影像節目上視訊重逢，不過在美國影視重鎮洛杉磯周邊被活生生捕捉，倒是五、六年來的第一次。
李察狄恩安德森在1980年代中期開始在「百戰天龍」影集中扮演靠智慧與知識在冒險任務中一再險象環生的馬蓋先，成為觀眾心目中的英雄，雖然在美國的收視率並未驚天動地，卻也贏得一批死忠粉絲支持，前後做了七季。
「百戰天龍」後，李察狄恩安德森主演電影「星際奇兵」（Stargate）的衍生版影集「星際之門」（Stargate）再創事業的另一波熱潮，並因此為年輕一輩的觀眾熟悉，他演了超過170集之後退出，然後以原角色幾度在其他番外篇系列影集客串，接著逐漸淡出幕前，享受退休的生活。
他曾和艾普柔普羅斯(Apryl A. Prose)交往多年並生了個女兒薇莉，但兩人已分手、女兒也成年，據推測他目前應該是獨自一人生活。
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