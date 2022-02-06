認得嗎？「百戰」英雄馬蓋先 成72歲白髮翁

李察狄恩安德森曾因扮演影集「百戰天龍」男主角馬蓋先受到觀眾喜愛。（取材自IMDb）

以主演影集「百戰天龍」（MacGyver）中的主角「馬蓋先」為許多觀眾喜愛的美國男星李察狄恩安德森（Richard Dean Anderson），上個月下旬才剛過72歲生日，近日被拍到在加州 馬里布一帶出現，只見他堅毅表情依舊，卻已變成白髮老翁，身形也比年輕時橫向發展了些，體力和氣色還不錯。

李察狄恩安德森雖然在新冠肺炎疫情 爆發前還曾赴德國等地出席影迷見面活動，但在疫情爆發後，也變得深居簡出，去年才和自己以前的工作夥伴在podcast影像節目上視訊重逢，不過在美國影視重鎮洛杉磯周邊被活生生捕捉，倒是五、六年來的第一次。

李察狄恩安德森在1980年代中期開始在「百戰天龍」影集中扮演靠智慧與知識在冒險任務中一再險象環生的馬蓋先，成為觀眾心目中的英雄，雖然在美國的收視率並未驚天動地，卻也贏得一批死忠粉絲支持，前後做了七季。

「百戰天龍」後，李察狄恩安德森主演電影「星際奇兵」（Stargate）的衍生版影集「星際之門」（Stargate）再創事業的另一波熱潮，並因此為年輕一輩的觀眾熟悉，他演了超過170集之後退出，然後以原角色幾度在其他番外篇系列影集客串，接著逐漸淡出幕前，享受退休 的生活。

他曾和艾普柔普羅斯(Apryl A. Prose)交往多年並生了個女兒薇莉，但兩人已分手、女兒也成年，據推測他目前應該是獨自一人生活。