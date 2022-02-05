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真的假的？湯姆克魯斯看上安琪莉娜裘莉 想公私都湊對

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯被傳又有意找下一位伴侶，腦筋動到影壇天后的身上。（路透資料照片）
湯姆克魯斯被傳又有意找下一位伴侶，腦筋動到影壇天后的身上。（路透資料照片）

自從安琪莉娜裘莉布萊德彼特婚變5年多來，她身旁除了早些年被八卦刊物稱有一位富商男友、但這世上沒人真的見過以外，就只有最近和加拿大樂壇天王威肯被稱是一對，不過彼此與其說是認真交往，更像是「飯飯之交」，不是被見到晚餐約會，就是被傳約回家「炒飯」。

就當全球都以為裘莉與威肯似乎打得火熱時，最新「Globe」雜誌爆出驚人八卦，稱她跨年期間到哥斯大黎加度假，剛巧湯姆克魯斯那段時間也在那兒，對她開始產生興趣，深感彼此不管在銀幕上還是現實生活中，都會是非常好的搭配。裘莉也是出了名的喜歡自己親身上場表演動作鏡頭，和阿湯的拚命程度有得比，過去阿湯就想過邀她合作，可惜時間都湊不上，現在他不只想要跟裘莉在電影裡湊成一對，戲外也期待有機會交往，他已經把劇本送給裘莉過目，希望能引起她的興趣。

「Globe」還稱湯姆克魯斯之前拍「不可能的任務7」，與女主角海莉艾特沃傳緋聞，證明他已經願意再尋找新戀情，現在就看裘莉意願如何。認識阿湯的人們都很清楚，一但他下了決定，絕不輕言放棄，他不會把裘莉逼得太緊，卻也不會太早撤退，更不在意要和威肯較勁。

事實上，布萊德彼特與裘莉的定情作「史密斯任務」女主角第一人選本是湯姆克魯斯的前妻妮可基嫚，小布與妮可無緣，阿湯和裘莉有沒有機會湊成一對？銀幕上都八字沒一撇，私底下應該更不太可能。

安琪莉娜裘莉婚變到現在5年多，還沒有公開、確定的新戀情。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉婚變到現在5年多，還沒有公開、確定的新戀情。（路透資料照片）

裘莉 湯姆克魯斯 布萊德彼特

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