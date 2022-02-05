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莎曼珊重回「慾望城市」？ 編導：不期待真的會發生

記者蘇詠智／綜合報導
金凱特蘿鐵了心不回歸「慾望城市」，連編導都沒有抱任何期待。（取材自IMDb）
金凱特蘿鐵了心不回歸「慾望城市」，連編導都沒有抱任何期待。（取材自IMDb）

延續「慾望城市」（Sex and the City）的「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That...），首季即將畫下句點，編導麥可派屈克金(Michael Patrick King)透露更多幕後祕辛，被問到是否會真的找回扮演肉食女莎曼珊的金凱特蘿（Kim Cattrall），他的答案斬釘截鐵：「我不期待這真的能發生，唯一可以指望靠念力達成此事，恐怕只有在小說裡吧。」換言之，他根本沒有期待找回金凱特蘿。

事實上，金凱特蘿堅拒不回「慾望城市」，還讓麥可派屈克金在某些方面感到意外的收穫—由克里斯諾斯（Chris Noth）扮演的「大人物」，他一直覺得需要讓「大人物」離開人世，與他戀愛糾纏多年、莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）飾演的女主角凱莉才能有更新的面貌與故事能發展，因此賜死「大人物」始終在計畫之內，原本在電影的第三集就要發生，因金凱特蘿打死不肯拍，使得第三集難產，最後只好改在「慾望城市：華麗下半場」安排這段情節，可是麥可派屈克金認為如此一來更好，畢竟電影的篇幅有限，在影集中才能更細膩地發揮，也不會受限於片長硬是草草帶過。

對於凱莉變成寡婦，麥可派屈克金坦言莎拉潔西卡派克一聽就非常興奮，對於凱莉的新生活萬分期待，果然這一部分內容就是「慾望城市：華麗下半場」的重點。

只不過「大人物」畢竟是萬千女性欣賞多年的角色，總會對他的離世感到哀傷，麥可派屈克金沒想到的是，克里斯諾斯因「大人物」被賜死成為話題焦點，竟因此引發幾位女性的怒火，出面揭露過去被他性侵，使他身敗名裂，劇組也被迫將首季結局「大人物」的畫面趕快剪掉，免得遭受池魚之殃。

「慾望城市：華麗下半場」美國收視迴響仍不差，有繼續做下去的機會。（取材自IMDb...
「慾望城市：華麗下半場」美國收視迴響仍不差，有繼續做下去的機會。（取材自IMDb）

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