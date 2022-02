莎曼珊重回「慾望城市」？ 編導：不期待真的會發生

金凱特蘿鐵了心不回歸「慾望城市」,連編導都沒有抱任何期待。(取材自IMDb)

延續「慾望城市」(Sex and the City)的「慾望城市:華麗下半場」(And Just Like That...),首季即將畫下句點,編導麥可派屈克金(Michael Patrick King)透露更多幕後祕辛,被問到是否會真的找回扮演肉食女莎曼珊的金凱特 蘿(Kim Cattrall),他的答案斬釘截鐵:「我不期待這真的能發生,唯一可以指望靠念力達成此事,恐怕只有在小說裡吧。」換言之,他根本沒有期待找回金凱特蘿。

事實上,金凱特蘿堅拒不回「慾望城市」,還讓麥可派屈克金在某些方面感到意外的收穫—由克里斯諾斯(Chris Noth)扮演的「大人物」,他一直覺得需要讓「大人物」離開人世,與他戀愛糾纏多年、莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)飾演的女主角凱莉才能有更新的面貌與故事能發展,因此賜死「大人物」始終在計畫之內,原本在電影 的第三集就要發生,因金凱特蘿打死不肯拍,使得第三集難產,最後只好改在「慾望城市:華麗下半場」安排這段情節,可是麥可派屈克金認為如此一來更好,畢竟電影的篇幅有限,在影集中才能更細膩地發揮,也不會受限於片長硬是草草帶過。

對於凱莉變成寡婦,麥可派屈克金坦言莎拉潔西卡派克一聽就非常興奮,對於凱莉的新生活萬分期待,果然這一部分內容就是「慾望城市:華麗下半場」的重點。

只不過「大人物」畢竟是萬千女性欣賞多年的角色,總會對他的離世感到哀傷,麥可派屈克金沒想到的是,克里斯諾斯因「大人物」被賜死成為話題焦點,竟因此引發幾位女性的怒火,出面揭露過去被他性侵 ,使他身敗名裂,劇組也被迫將首季結局「大人物」的畫面趕快剪掉,免得遭受池魚之殃。