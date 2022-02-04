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不再瞞了…蕾哈娜露孕肚 粉絲猜懷女兒

記者蘇詠智／綜合報導
英國「每日郵報」報導蕾哈娜已懷孕。（取材自dailymail IG）
英國「每日郵報」報導蕾哈娜已懷孕。（取材自dailymail IG）

歐美演藝界傳出喜訊：經營彩妝、內衣生意獲利豐厚的性感歌后蕾哈娜（Rihanna），被拍到和男友A$AP Rocky紐約逛街時，敞開粉紅色的香奈兒外套、露出明顯隆起的腹部，等於公開宣布自己已懷孕。

其實去年底蕾哈娜返回家鄉巴貝多出席活動，媒體已稱她「疑似」懷孕，不過那時她還有意隱瞞，不像這次那麼爽快。她和A$AP Rocky去年5月認愛，A$AP Rocky曾稱她是「一生的最愛」，結果兩人還沒進禮堂已經要先迎接愛的結晶誕生。

蕾哈娜的父親羅蘭接到媒體告知，才得知女兒懷孕，表示自己欣喜若狂，高興地跳起來，非常興奮。粉絲則從蕾哈娜穿的紅外套，猜她在暗示自己懷女兒，並消遣她的舊愛德瑞克（Drake）：「不知道他現在做何感想？」

蕾哈娜近年雖將事業重心朝向美妝、服飾等個人品牌發展，但私下生活仍受到大眾矚目，去年12月她被「The Academy」爆料「已懷上A$AP Rocky的孩子」，讓上萬名粉絲又驚又喜，紛紛轉發這條貼文。沒多久後，「MTO NEWS」也在報導中指出，蕾哈娜的肚子已明顯隆起，為了孩子的健康，她還特別交代周圍的工作人員不能在她家喝酒、抽菸；另外她出席活動時，一舉一動也格外小心翼翼。

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