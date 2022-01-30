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「暮光之城」狼人憶往：暴紅沒法正常生活

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒洛特曾是受到不少女孩喜愛的偶像。（路透資料照片）
泰勒洛特曾是受到不少女孩喜愛的偶像。（路透資料照片）

影迷的瘋狂讓人難以想像，中外皆如此。在「暮光之城」（Twilight）系列扮演狼人雅各、一度是少女心目中性感偶像的泰勒洛特（Taylor Lautner），最近在Netflix新片「我的主場隊」（Home Team）擔任主角之一，回顧當年紅遍全球的該系列，直呼：「根本沒辦法過正常的生活！」

泰勒在「暮光之城」系列與扮演吸血鬼的羅伯派汀森（Robert Pattinson）競逐克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）扮演的女主角芳心，雖然戲裡戲外羅伯和克莉絲汀都成為一對，也有廣大的粉絲站在支持他的一方，使他就連出家門都會被盯上，完全無法不引起騷動。

他回憶道：「生命中不是所有事情都能在一夜之間發生，但名氣可以，卻也可能在一夜之間消失。當我16、7、8歲的時候，起床想要到外面去走一走，或是赴約，總會有12部車子已經等在外面，然後跟著我到任何地方，甚至是機場，而且總有成千上百粉絲在歡呼。」他甚至有十年不敢上超市賣場、戲院或是購物中心，就怕被認出來，當他終於第一次去逛了超市，感覺像是得到自由。

他坦言：「有好多年，我要不就根本不離開家門，要不就是戴上墨鏡、帽子，其實心裡怕怕的。這種緊張已經內化到我整個全身，我很怕出去外面，為了避免一出門就緊張，我乾脆不要。」

不過名氣來得快去得也快，「暮光之城」系列落幕後，泰勒沒有像羅伯或是克莉絲汀，就算轉往小品獨立製片的領域，還是受到高度關注，他演了一些影集，漸漸不再是話題焦點，很容易就注意到名氣迅速消散。這樣子也會有不良影響，很多人開始自我懷疑，甚至又感到情緒低潮，泰勒倒是覺得最近這幾年的生活變得更好，不後悔曾經過名氣暴起的那種瘋狂日子。

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