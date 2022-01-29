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氣死裘莉？布萊德彼特祕戀歌手鄰居莉琪李

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特被傳祕戀女鄰居。（路透資料照片）
布萊德彼特被傳祕戀女鄰居。（路透資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）﻿與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變五年多始終未能正式離婚，彼此卻都已取回合法的單身身分，因而早就能夠各自尋找新的對象，繼裘莉被傳和加拿大的樂壇紅星威肯（The Weeknd）打得火熱，布萊德彼特近日終於也爆出和瑞典女歌手莉琪李（Lykke Li ）瞞過公眾眼光交往，為何能夠不驚動外界？因為莉琪在美國加州的房子離布萊德彼特的住處不過三分鐘車程，以美國標準，根本算鄰居。

瑞典女歌手莉琪李近年住在比佛利山莊一帶，因此和好萊塢巨星結緣。（取材自Insta...
瑞典女歌手莉琪李近年住在比佛利山莊一帶，因此和好萊塢巨星結緣。（取材自Instagram）

布萊特彼特獨鍾「近水樓台先得月」，和親友相約看展覽或聚會聊天，就已是他最喜歡的相處模式，加上身為超級巨星、一舉一動皆是各方矚目的焦點，交往對象最好是離家近、便於低調往來，才更好掩人耳目。不過八卦媒體Deuxmoi已先報導布萊德彼特和莉琪李的祕戀，近日又稱兩人去一家去年才在好萊塢開幕卻迅速成為名人雲集潮店的義大利餐廳碰面，顯然是在餐敘約會。

一如布萊德彼特在前一段關係中有小孩，莉琪也和製作人舊愛傑夫有個六歲的兒子，在加州的豪宅也是他名下的信託基金購入，現在卻是她和兒子一起住，甚至因此讓她與布萊德彼特結緣。

布萊德彼特住慣了比佛利山莊一帶，不像裘莉喜歡帶著小孩子全球跑透透，認為是讓他們接觸各地不同的文化、增長世界觀，對於布萊德彼特緊抓法官的命令、要求有一定時間和小孩們相處，使得她不能開心帶他們搬離美國，充滿許多的怒氣，近來她三不五時帶小孩到處買名牌、吃大餐，也被八卦刊物解讀是「故意花布萊德彼特的錢，想把他家產敗光」。

布萊德彼特 裘莉 加州

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