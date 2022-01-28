蜘蛛人逛街曬恩愛 帶女友見爸媽 想婚了？

湯姆霍蘭德（左）、辛蒂亞因戲結緣，發展成情侶關係；他最近帶著女友辛蒂亞回英國遊玩。（取材自IMDb）

英國 男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）隨著新片「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home）熱賣，宣傳期暫告一段落，享受得來不易的假期，最近更被外媒拍到他帶同為25歲的女友辛蒂亞（Zendaya）回英國倫敦老家見爸媽，由於辛蒂亞是模特兒出身，身高較高，兩人出外逛街時被拍到摟著男友的照片，看起來非常甜蜜，甚至還有網友猜測他們「好事」近了。

「蜘蛛人：無家日」是去年底最萬眾期待的娛樂特效大片，也是2021年最賣座電影。（取材自IMDb）

外媒「每日郵報」拍到湯姆、辛蒂亞回家見爸媽之後，就在街上親暱逛街，辛蒂亞從車內取出名牌香水禮物，疑似送給湯姆媽媽的禮物，而這也是兩人承認交往以來，首次被拍到見家長，因為兩人感情甜蜜，即便年紀尚輕，有不少網友猜測若是感情更穩定，這幾年有可能結婚。

「蜘蛛人」系列製片艾美帕斯卡（Amy Pascal）早在之前就對外祝賀兩人戀情，近期受訪時也透露，當年找來湯姆、辛蒂亞演出「蜘蛛人」，就曾耳提面命「千萬不要談戀愛，不然事情會變得很複雜」，還自爆早就對前一版的安德魯加菲（Andrew Garfield）、艾瑪史東（Emma Stone）講過類似的話，「結果都沒人聽我」，語氣雖顯無奈，但仍不吝惜對自己的演員獻上祝福。