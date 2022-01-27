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「蜘蛛人」帶女友見家長 辛蒂亞霸氣摟湯姆霍蘭德腰

記者陳建嘉／即時報導
湯姆霍蘭德(左)最近帶著女友辛蒂亞合作「蜘蛛人」系列產生情愫。(路透資料照)
湯姆霍蘭德(左)最近帶著女友辛蒂亞合作「蜘蛛人」系列產生情愫。(路透資料照)

湯姆霍蘭德（Tom Holland）隨著新片「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)熱賣，宣傳期暫告一段落，享受得來不易的假期，最近更被外媒拍到他帶女友辛蒂亞（Zendaya）回英國倫敦老家見爸媽，由於辛蒂亞是模特兒出身，身高較高，2人出外逛街時還被拍到摟著男友的照片，看起來非常甜蜜，甚至還有網友猜測他們「好事」近了。

「每日郵報」拍到湯姆、辛蒂亞回家見爸媽之後，就在街上親暱逛街，辛蒂亞還從車內取出名牌香水禮物，疑似是送給湯姆媽媽的禮物，而這次也是兩人承認交往以來，首次被拍到見到見家長，因為2人感情甜蜜，即便年紀尚輕，也有不少網友猜測兩人若是感情更穩定，這幾年就有可能結婚。

「蜘蛛人」系列製片早在先前就對外祝賀2人戀情，近期也在受訪時透露，當年一開始找來湯姆、辛蒂亞演出「蜘蛛人」時，就曾對他們耳提面命，「千萬不要真的談戀愛，不然會讓事情變得很複雜」，還自爆早就對前一版的安德魯加菲、艾瑪史東講過這些，「結果都沒人聽我的話」，語氣雖是無奈，但仍不吝惜對自己的演員們獻上祝福。

蜘蛛人 英國

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