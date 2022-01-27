「歌劇魅影」34年再寫歷史 第1位非裔女主角出爐

百老匯最長壽音樂劇「歌劇魅影」有了非裔女主角。（取材自The Broadway League推特）

百老匯 最長壽音樂劇「歌劇 魅影」（The Phantom of the Opera）有了寫歷史新頁的卡司成員，愛蜜莉庫阿喬（Emilie Kouatchou）將成為34年來第一位非裔 女主角。

綜合哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）和哈芬登郵報（HuffPost）報導，愛蜜莉庫阿喬今天將登台詮釋「歌劇魅影」女主角克莉絲汀，替非裔演員寫下百老匯歷史新頁。

愛蜜莉庫阿喬是芝加哥人，去年秋天加入安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）這齣歷久不衰音樂劇的演出陣容，擔任女主角梅根皮塞諾（Meghan Picerno）的替補。而本週起，愛蜜莉庫阿喬將全職演出，與詮釋鬼魅的班克勞福（Ben Crawford）對戲。

25歲的她坦承，「情緒上十分衝擊，讓人同時感受到膽怯、害怕、又雀躍。所有情緒都包在一起。」

Introducing our new #PhantomBroadway trailer in honor of the production's 34th anniversary this week! pic.twitter.com/CPW7IgElds — The Phantom Of The Opera (@PhantomOpera) January 25, 2022

但這一刻差點就無法成真。COVID-19導致百老匯停擺時，愛蜜莉庫阿喬開始重新思考自己的未來。

「探索其他選項的時候，我真的已經要往這方面走了，結果我爭取到歌劇魅影試鏡的機會。一切的演變，真的很瘋狂。」

她希望，這個角色只會是許多「第一」的開端。

「我百分之百希望這能開啟更多大門，讓『克莉絲汀』更多元，讓百老匯更多角色能被各個不同背景的人詮釋。」

這歷史性一刻的時間點，正好標記「歌劇魅影」歡慶演出第34個年頭。

這齣改編自卡斯頓勒胡（Gaston Leroux）同名經典小說的音樂劇，1988年1月26日在百老匯首映，由麥可克勞福（Michael Crawford）和莎拉布萊曼（Sarah Brightman）擔任男女主角，原版勇奪東尼獎7大獎，包括最佳音樂劇。