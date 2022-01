「歌劇魅影」34年再寫歷史 第1位非裔女主角出爐

百老匯 最長壽音樂劇「歌劇 魅影」(The Phantom of the Opera)有了寫歷史新頁的卡司成員,愛蜜莉庫阿喬(Emilie Kouatchou)將成為34年來第一位非裔 女主角。

綜合哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)和哈芬登郵報(HuffPost)報導,愛蜜莉庫阿喬今天將登台詮釋「歌劇魅影」女主角克莉絲汀,替非裔演員寫下百老匯歷史新頁。

愛蜜莉庫阿喬是芝加哥人,去年秋天加入安德魯.洛伊.韋伯(Andrew Lloyd Webber)這齣歷久不衰音樂劇的演出陣容,擔任女主角梅根皮塞諾(Meghan Picerno)的替補。而本週起,愛蜜莉庫阿喬將全職演出,與詮釋鬼魅的班克勞福(Ben Crawford)對戲。

25歲的她坦承,「情緒上十分衝擊,讓人同時感受到膽怯、害怕、又雀躍。所有情緒都包在一起。」

