不打疫苗就失業 「野鴨變鳳凰：冰上逆襲」換男主角

埃米利奧反駁自己是「疫苗懷疑論」者。（取材自IMDb）

隨著疫情無法在短時間落幕，拍戲時如何兼顧所有工作人員的健康，成了好萊塢最重要的課題，這也引發另外一波爭議，就是堅持「疫苗 懷疑論」的演員，顯然會無戲可演。

鏡週刊報導，第一個發難的是Netflix，去年已經宣布北美拍攝的節目，包括實境秀、真人秀在內，幕前幕後工作人員疫苗都要打好打滿，其他的主流片廠也有類似的規定。相反地，保持著「疫苗懷疑論」的演員，則因為不想打疫苗，只能有「不演戲」的選擇。

例如去年10月冰塊酷巴（Ice Cube）在開拍前夕退出了新片「Oh Hell No」，理由就是他不想打疫苗。Disney+影集「野鴨變鳳凰：冰上逆襲」（The Mighty Duck: Game Changer），去年11月也以同樣的理由換掉男主角埃米利奧艾斯特維茲（Emilo Esteve），現在宣布第2季改由喬許杜哈莫（Josh Dunhamel）出任男主角，以新的人物角色加入這齣影集。

但是被換掉的埃米利奧卻反駁自己是「疫苗懷疑論」的成員，相反地，他指控製作單位輕忽了新冠肺炎 的威脅，「我不反對疫苗。我非常認真看待流行疾病，我還因為謹慎的態度，常常被嘲笑太過遵守防疫 規範。」他宣稱自己在2020年3月感染了新冠病毒，導致自己花費了一年都跟後遺症奮戰。雖然影集在2020年8月再次開工，但卻沒有人跟他保證安全，害得他必須在罹患新冠肺炎後遺症的狀況下繼續拍戲，「對我來說，維持這系列劇情的延續遠比我個人健康更為重要。如今回想起來，我錯了，不該選擇保護這個節目而非保持透明的防疫政策。」

他宣稱離開這個影集，是因為創意上的分歧導致被霸凌，至於其他的說法都不正確。儘管他沒有解釋自己是否會施打疫苗，但這也引發了更多的爭議，畢竟他從1992年起就是電影「野鴨變鳳凰」的班底角色之一，動輒離開大受歡迎的系列並不是明智之舉。