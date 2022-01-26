歐美星二代不到3周驚傳3人輕生 死因仍是謎

哈德遜麥德森疑似持槍自殺身亡。（取材自臉書）

歐美演藝界近兩個多禮拜先後傳出三位星二代尋短的悲劇，除了父母哀傷難過，也讓外界感慨，看似比常人更好的生活環境下，他們竟選擇結束自己的生命，不再留戀這個世界。

麥可麥德森的兒子是近期最新傳自殺的星二代。（路透資料照片）

與昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）合作密切的男星麥可麥德森（Michael Madsen），兒子哈德遜也是26歲，在所居住的夏威夷歐胡島被發現槍傷致死，目前被懷疑是自裁。哈德遜在臉書上發布的照片都是和妻子的甜蜜合照，感覺不出有想不開的可能，由於父親和昆汀的淵源，他也成了昆汀的教子。

愛爾蘭女歌手辛妮歐康諾本月初痛失愛子。（路透資料照片）

光頭率性的愛爾蘭女歌手辛妮歐康諾（Sinead O'Connor），17歲的兒子聖恩月初驚傳失蹤，她曾在社群網站 上發文求聖恩不要傷害自己，別讓她心碎，不料隔天警方就發現聖恩的遺體。辛妮透露聖恩早先就曾兩度有輕生的念頭，她不管怎麼喊話都沒用，聖恩仍是逃離醫院、自我了斷，讓她傷心至極。

蕾吉娜金恩(右)痛失獨子小伊恩亞歷山大。（圖：達志影像提供）

曾獲奧斯卡、艾美獎 、金球獎 等多項肯定的黑人女星蕾吉娜金恩（Regina King）的26歲獨子小伊恩亞歷山大，則是在母親為他慶生後沒幾天自殺去世。小伊恩亞歷山大繼承蕾吉娜的演藝基因，除了在當DJ外，也還是一名獲好評的主廚，然而他最後在社群網站上的留言，提及「海綿寶寶」某一集深入海綿寶寶的腦袋中，發現裡面有很多迷你的海綿寶寶失控抓狂，讓他深深被打動，當時沒被太多人重視，現在看來似乎隱約透出玄機，可惜一切已無法挽回。