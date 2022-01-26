我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

歐美星二代不到3周驚傳3人輕生 死因仍是謎

記者蘇詠智／綜合報導
哈德遜麥德森疑似持槍自殺身亡。（取材自臉書）
哈德遜麥德森疑似持槍自殺身亡。（取材自臉書）

歐美演藝界近兩個多禮拜先後傳出三位星二代尋短的悲劇，除了父母哀傷難過，也讓外界感慨，看似比常人更好的生活環境下，他們竟選擇結束自己的生命，不再留戀這個世界。

麥可麥德森的兒子是近期最新傳自殺的星二代。（路透資料照片）
麥可麥德森的兒子是近期最新傳自殺的星二代。（路透資料照片）

與昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）合作密切的男星麥可麥德森（Michael Madsen），兒子哈德遜也是26歲，在所居住的夏威夷歐胡島被發現槍傷致死，目前被懷疑是自裁。哈德遜在臉書上發布的照片都是和妻子的甜蜜合照，感覺不出有想不開的可能，由於父親和昆汀的淵源，他也成了昆汀的教子。

愛爾蘭女歌手辛妮歐康諾本月初痛失愛子。（路透資料照片）
愛爾蘭女歌手辛妮歐康諾本月初痛失愛子。（路透資料照片）

光頭率性的愛爾蘭女歌手辛妮歐康諾（Sinead O'Connor），17歲的兒子聖恩月初驚傳失蹤，她曾在社群網站上發文求聖恩不要傷害自己，別讓她心碎，不料隔天警方就發現聖恩的遺體。辛妮透露聖恩早先就曾兩度有輕生的念頭，她不管怎麼喊話都沒用，聖恩仍是逃離醫院、自我了斷，讓她傷心至極。

蕾吉娜金恩(右)痛失獨子小伊恩亞歷山大。（圖：達志影像提供）
蕾吉娜金恩(右)痛失獨子小伊恩亞歷山大。（圖：達志影像提供）

曾獲奧斯卡、艾美獎金球獎等多項肯定的黑人女星蕾吉娜金恩（Regina King）的26歲獨子小伊恩亞歷山大，則是在母親為他慶生後沒幾天自殺去世。小伊恩亞歷山大繼承蕾吉娜的演藝基因，除了在當DJ外，也還是一名獲好評的主廚，然而他最後在社群網站上的留言，提及「海綿寶寶」某一集深入海綿寶寶的腦袋中，發現裡面有很多迷你的海綿寶寶失控抓狂，讓他深深被打動，當時沒被太多人重視，現在看來似乎隱約透出玄機，可惜一切已無法挽回。

社群網站 艾美獎 金球獎

上一則

劉亦菲睽違15年再演古裝劇 依然是「神仙姐姐」

下一則

成龍率領60香港巨星獻唱冬奧主題曲 豪華超陣容

延伸閱讀

州議會提案更新回收法 擴範圍增金額

州議會提案更新回收法 擴範圍增金額
人力荒 新州允退休教師回鍋擔任「要職」領兩份薪水

人力荒 新州允退休教師回鍋擔任「要職」領兩份薪水
紐約下城無故打罵華女 非裔女被控仇恨犯罪

紐約下城無故打罵華女 非裔女被控仇恨犯罪
哈德遜郡監獄 近10天爆230囚染疫 90%無症狀

哈德遜郡監獄 近10天爆230囚染疫 90%無症狀

熱門新聞

趙麗穎身穿4000元左右的皮衣。（取材自微博）

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

2022-01-22 02:30
台灣資深女星方芳再度語出驚人。（取材自微博）

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

2022-01-18 18:21
ØZI承認私密影片遭外流。（取材自Instagram）

葉璦菱兒48秒性愛片外流 女主角遭爆是「30萬網紅」

2022-01-19 18:31
張庭（左）在風波後首次露面，與女兒一同出鏡。（取材自微博）

風波後首現身 張庭掩面痛哭 12歲女兒狂打揖求網友原諒

2022-01-24 02:26
湯姆克魯斯被傳將在漫威新片中客串扮演來自不同宇宙的鋼鐵人。(Getty Images)

湯姆克魯斯終於要演「鋼鐵人」？漫威迷吵翻天

2022-01-18 16:34
張庭、林瑞陽事業面臨挑戰。圖／摘自微博

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

2022-01-20 11:33

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時