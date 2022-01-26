裘莉熱戀小15歲威肯 讓孩子們好尷尬

安琪莉娜裘莉（左三）的孩子們據傳對她的新緋聞對象非常不認可。（路透）

46歲的安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）雖還與布萊德彼特 （Brad Pitt）﻿處於婚變、沒有正式離異的階段，但彼此都已透過合法程序取回單身身分，因而早就可以再尋覓下一段感情，她也被傳與比她小 15 歲的加拿大樂壇天王威肯（The Weeknd）打得火熱，連威肯都特地寫新歌，似乎沒有要隱瞞和她的交往，她也至今沒否認。

不過據國家詢問報報導，裘莉的一堆小孩對於比她小了十多歲的威肯，並不是很滿意，尤其裘莉一有空就跟威肯相約到他家大享魚水之歡，孩子們尷尬得要命，也覺得超詭異，在他們心目中，還是與她合演「網路駭客」（Hackers）定情、一度結婚的強尼李米勒（Jonny Lee Miller），才是她最好的對象，去年夏天裘莉帶著孩子們到紐約一遊，連續好幾天造訪住在當地的強尼，讓他們對強尼留下非常好的印象。

威肯樂得跟影壇大牌交往。（路透）

但歐美八卦刊物也稱，裘莉擺明了藉著威肯來激起布萊德彼特的醋意，想要讓已撕破臉的舊愛心裡不舒服，因此恐怕這段「火辣辣」的關係不見得很快會終止。

安潔莉娜裘莉與威肯過去經常被媒體拍到兩人約會，及進入男方家中畫面，但戀情至今從未證實。不過近日威肯新專輯中歌曲「Here We Go Again」，唱到許多像大家官宣女友就是裘莉的歌詞。

威肯唱道：「我的女孩是一位電影 明星，我愛她就像 Neve Campbell 一樣尖叫，當我逗她笑時，我發誓它治癒了我的憂鬱，因為我的女孩是電影明星！」字句彷彿就在官宣他與裘莉的戀情。