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預告詐欺…影迷為電影最終剪輯版刪光女星戲份興訟索賠

編譯周辰陽／即時報導
古巴女演員安娜迪阿瑪斯（右），圖為《007：生死交戰》劇照。美聯社
古巴女演員安娜迪阿瑪斯（右），圖為《007：生死交戰》劇照。美聯社

古巴女演員安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）的2名影迷日前狀告環球影業（Universal Pictures）涉嫌詐騙他們租看2019年的電影《靠譜歌王》（Yesterday）。原因是他們基於預告片及宣傳材料相信安娜迪阿瑪斯會在該片登場，但看了才發現最終剪輯版（Final cut）把她的戲分刪掉了。

CNN報導，原告沃爾夫（Conor Woulfe）及羅斯札（Peter Michael Rosza）21日在美國提出針對環球影業的聯邦集體訴訟官司，聲稱圍繞《靠譜歌王》的廣告「謬誤」、「詐欺」及「誤導」。

據報導，儘管該片的行銷包含安娜迪阿瑪斯，但她的場景並未出現在電影的最終剪輯版。

沃爾夫和羅斯札各自支付約3.99美元租看《靠譜歌王》，宣稱若非因為環球影業的「謬誤、詐欺及誤導廣告」，他們才不會付錢看這部電影。

訴狀指最近在最新詹姆士．龐德系列電影《007：生死交戰》登場的安娜迪阿瑪斯「因為她成功的電影跟其他媒體演出而名揚美國和世界」，聲稱環球影業利用她的「名聲、光芒和才華推廣該片」，方法則是「將她現身的場景納入《靠譜歌王》廣告用電影預告片」。

兩位原告宣稱環球影業無法仰賴《靠譜歌王》男女主角帕托（Himesh Patel）及詹姆斯（Lily James）的名聲最大化票房、電影銷售及租賃，導致該公司在宣傳材料利用安娜迪阿瑪斯以推銷該片。據報導，原告正代表所有受影響消費者尋求至少5百萬美元的賠償。

電影 詐欺 古巴

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