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「馬份爸」逆風向 不批評JK羅琳 讚她花大錢做善事

記者蘇詠智／綜合報導
傑森艾薩克在「哈利波特」系列電影中扮演魯休思馬份。（取材自IMDb）
傑森艾薩克在「哈利波特」系列電影中扮演魯休思馬份。（取材自IMDb）

哈利波特」（Harry Potter）系列原作者JK羅琳（J. K. Rowling）因堅持經過變性的女性和天生自然生理上的女性並不一樣，引爆跨性別族群者的怒火，自此受到嚴厲的攻擊與抵制，連演出「哈利波特」而在演藝界崛起的年輕演員們也先後跳出來反駁她，外界形容像是「哈利波特鬧家變」。不過片中飾演魯休思馬份的資深男星傑森艾薩克（Jason Isaacs），勇於逆風向，回答得體又不傷害與JK羅琳的感情。

今年元旦在HBO推出的「哈利波特20周年：重返霍格華茲」（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts）特別節目，JK羅琳主動迴避，並不錄製任何新的訪談內容。原因在於性別意識不夠「政治正確」，而遭到大眾批評；多數演員也選擇站在JK羅琳的對立面，免得自身遭到波及；部分哈利波特迷感嘆他們過河拆橋，完全忘了JK羅琳昔日提攜之恩。

傑森艾薩克不因跨性別族群的聲浪先批評「哈利波特」的原作者。（路透資料照片）
傑森艾薩克不因跨性別族群的聲浪先批評「哈利波特」的原作者。（路透資料照片）

不過「馬份爸」傑森艾薩克坦言，針對JK羅琳對變性者的看法，是個很特別的敏感話題，自己絕對不會在沒和她深談的情況下就先捅她兩刀，因此目前還不能對這事表達看法。但他說，希望大家記得，JK羅琳曾經花費自己很多的金錢，想辦法把這個世界變得更美好，尤其對成千上萬的弱勢兒童，透過她的慈善基金會「路摸思」達到這些目標，許多「哈利波特」演員都曾經參與活動，這絕對是件善行。

儘管傑森艾薩克的看法，仍還是有人覺得避重就輕，卻也有不少網友認為比起年輕演員們馬上就對事業上的大恩人開砲，傑森不愧是在演藝圈待得久、處事的智慧多很多。

哈利波特 跨性別

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