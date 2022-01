偷拍照洩底？湯姆克魯斯驚爆接演鋼鐵人

湯姆克魯斯被傳要演鋼鐵人,引起觀眾高度矚目。(路透資料照片)

漫威 5月大片「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),謠傳將出現不少讓觀眾驚喜的不同版本超級英雄,其中尤其以湯姆克魯斯(Tom Cruise)版「鋼鐵人」(Iron Man)最令觀眾期待,因為他本是漫威在籌拍「鋼鐵人」時鎖定的男主角第一人選,是因為他對於主演超級英雄電影能否成功、不抱信心,才予以婉拒,給了小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)機會。

雖然湯姆克魯斯若真的演成了「鋼鐵人」,儘管是與小勞勃道尼被設定為分別在不同平行時空的版本,還是會令漫威粉絲相當激動,絕對會是熱門話題,但漫威向來對新片內容保密到家,相關人等至今當然都沒有表態,不過網上近來流傳一張湯姆克魯斯現身「奇異博士2:失控多重宇宙」的偷拍照,看似他在片中扮演鋼鐵人、客串登場的傳聞愈來愈真實,恐怕觀眾真的有機會看到,只是照片並不清晰,還是有網友認為他扮演鋼鐵人純屬謠言。

網上流傳稱湯姆克魯斯現身「奇異博士2:失控多重宇宙」的偷拍照。(取材自推特)

另一個比較有譜的情報,是陶比麥奎爾(Tobey Maguire)版「蜘蛛人 」(Spider-Man),也會在「奇異博士2:失控多重宇宙」亮相,由於「奇異博士2:失控多重宇宙」的導演正是執導陶比演出3集「蜘蛛人」的山姆雷米(Sam Raimi),請回昔日夥伴亮相的難度應該不高,況且陶比也才助陣過索尼與漫威合作的「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home),更重要的證據是,為緋紅女巫汪達一角配葡語版本的瑪莉安娜托雷斯(Mariana Paulina TorresGonzález),發布一張與陶比版蜘蛛人的葡語配音員曼諾羅雷合照,上面寫著「好事會發生」,讓網友堅信陶比版蜘蛛人將會在「奇異博士2:失控多重宇宙」現身。

關於「奇異博士2:失控多重宇宙」的傳聞愈來愈多,每一點都令漫威粉絲很期待,最新一則是指片中還會首度出現漫威電影宇宙版本的「驚奇4超人」成員之一「驚奇先生」李德理察茲,扮演此角的正是粉絲喊話多年的約翰卡拉辛斯基(John Krasinski),目前為止,此說仍停留在謠傳的程度。