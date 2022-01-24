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演唱會取消 安撫用這招 愛黛兒與歌迷FaceTime

記者蘇詠智／綜合報導
歌迷不敢相信能與愛黛兒本人FaceTime，還是深感榮幸。（取材自Instagram）
歌迷不敢相信能與愛黛兒本人FaceTime，還是深感榮幸。（取材自Instagram）

日前突然宣布在拉斯維加斯原定24場演唱會都延期的愛黛兒（Adele），為了自己在開唱前一天才做出如此決定，又想出新的方法跟歌迷致歉，她派人在自己的演唱會相關產品快閃店，拿手機和她FaceTime ，以便與在店內、買了演唱會門票卻將敗興而歸的歌迷談話，歌迷們眼見電話那一頭真是她本人，根本沒辦法苛責她，已經感動到差點哭出來。

愛黛兒的拉斯維加斯演唱會，門票一開賣迅速售罄，因而有不少人是在黑市購買高價黃牛票，還特地安排假期，訂好機加酒前往賭城，不料她臨時喊卡，一堆樂迷哀嚎他們的損失怎麼賠？愛黛兒在宣告演唱會延期時，講到語氣哽咽，卻知道沒這麼容易讓粉絲消氣，一定要有更積極的作法，於是決定和他們在FaceTime 上直接對話，這一招果然奏效。

歌迷不敢相信能與愛黛兒本人FaceTime，還是深感榮幸。（取材自Instagr...
歌迷不敢相信能與愛黛兒本人FaceTime，還是深感榮幸。（取材自Instagram）

根據媒體報導，愛黛兒很歉咎表示樂迷們可以得到免費禮品補償，也直接告訴他們：「不要再買任何店裡的東西了，你們已經花了他X的一大筆錢。」本來她還要致贈免費酒水的代幣，聽到裡面有未成年者，只好告訴他們，年紀未到，不能喝酒，這項補償就沒了。她也想辦法與一些已購票、人到了拉斯維加斯的觀眾FaceTime談話，聽到他們哀怨這次沒辦法見到她本人，忍不住講著講著又要哭，連忙告訴他們，演唱會雖取消，相關產品的店還有開，建議他們至少去逛逛，還是能稍微過過乾癮。

儘管愛黛兒此次亡羊補牢，似乎有讓一些歌迷息怒，英國「每日郵報」還是不放過，諷刺她要粉絲到相關產品的店裡逛逛，好為她灑下更多的鈔票。

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