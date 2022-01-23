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蕾吉娜金恩才替26歲兒慶生 他3天後竟輕生亡

娛樂新聞組／綜合報導
女星蕾吉娜金恩的兒子傳出輕生死亡。 （美聯社資料照片）
女星蕾吉娜金恩的兒子傳出輕生死亡。 （美聯社資料照片）

好萊塢女星蕾吉娜金恩（Regina King），不久前才幫26歲的音樂家獨子小伊恩亞歷山大（ Ian Alexander Jr.）開心歡慶生日，沒想到三天後卻收到他輕生的消息。

綜合媒體報導，與蕾吉娜金恩感情十分要好的兒子，還在她去年50歲生日時，特別發文表示「以媽媽為榮」，沒想到如今天人永隔，讓不少網友感到相當惋惜。

蕾吉娜金恩後來也發出聲明證實兒子的死訊，並表示這段時間不想被人打擾，希望外界給予空間、尊重隱私。

蕾吉娜金恩於2007年與DJ兼唱片製作人前夫老伊恩亞歷山大（ Ian Alexander ）結婚，之後生下小伊恩亞歷山大（ Ian Alexander Jr.），10年後兩人離婚。小伊恩亞歷山大在父母薰陶下長大後，也成為一名音樂家兼DJ，並在1月7日剛發行新單曲「Green Eyes」，只是原本計畫月底要在洛杉磯表演的他卻發生憾事。

蕾吉娜金恩過去曾在電影「藍色比爾街的沉默」（If Beale Street Could Talk）中，憑著自然又精湛的演技拿下奧斯卡最佳女配角獎，表現備受肯定。除了是一名演員，她也是一名導演，去年她便以電影「邁阿密的一夜」（One Night in Miami...）被金球獎提名為最佳導演，與華裔女導演趙婷一同角逐。

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