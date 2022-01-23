強尼戴普終有片約 將演法國史上最沉迷酒色的無能國王

強尼戴普將演出法國國王路易十五一角。（路透資料照片）

曾公開表示被好萊塢 封殺的巨星強尼戴普（Johnny Depp）有新片約！據媒體報導，他將主演法國女導演 麥雯（Maiwenn）執導的新作，在戲中演出法國國王路易十五一角。

綜合媒體報導，今年6月9日將邁入59歲的強尼戴普，因跟前妻安珀赫德（Amber Heard）的離婚案弄得麻煩纏身，因而被好萊塢抵制，更被踢出華納的魔法電影 系列「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore），改由麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）飾演戲份很重的黑巫師蓋勒葛林戴華德（Gellert Grindelwald）一角。

最新消息指出最近強尼戴普得到新片約邀請，將會主演由法國導女演麥雯（Maïwenn）執導的新作，在戲中飾演這位法國史上最具矛盾性格的國王路易十五。

挺強尼戴普重出江湖的麥雯今年45歲，曾於1991年和法國知名導演盧貝松（Luc Besson）同居生女，隔年結婚，但盧貝松卻婚內出軌，麥雯和盧貝松於1997年離婚。

不過電影的片名和劇情仍未曝光，暫定於今年夏天開拍，拍攝為期三個月，將會在巴黎多個地標進行拍攝，主要會在是凡爾賽宮，地點為法國巴黎西南郊外伊夫林省的省會凡爾賽。凡爾賽宮於1682年至1789年由太陽王路易十四建造，在此期間超越了巴黎成為了法國實際意義上的首都。

而國王路易十五風流成性，有「寵兒」的外號，當時波旁王朝國王路易十五5歲上位，統治時間長達59年，是法國在位最長的國王。不過他的統治充滿爭議，而且死得並不光彩，被指終日沉迷酒色以及腐敗無能，為法國史上最不得人心的國王。