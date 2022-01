「尚氣」華裔男星自曝確診 阿湯哥 「任務7」再延1年

劉思慕近來事業運走旺,知名度大提升。(取材自Instagram)

全球新冠肺炎疫情 隨著Omicron變種肆虐居高不下,去年以漫威英雄片「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)知名度暴漲的華裔男星劉思慕 ,近日在社群網站上宣布自己確診,所幸症狀並不嚴重。而天王巨星的湯姆克魯斯(Tom Cruise)的「不可能的任務7」(Mission: Impossible 7),則因疫情要延到2023年7月14日推出。

劉思慕前幾天在猶他州的公園市滑雪度假,玩了一整天的單板滑雪,突然覺得異常疲倦,然後才發現其實是感染了Omicron,不過他強調只出現最輕微的症狀,感謝各方關心,顯然好好隔離休養,就應能及早康復。

儘管在度假期間確診新冠肺炎很掃興,過去這一年來,對於劉思慕仍是事業大突破的鴻運之年,「尚氣與十環傳奇」全球賣破4億3200萬美元,是英語片最賣座排行榜第6名,成功打響他的聲勢,雖然銀幕上的超級英雄在現實生活中不敵病毒,劉思慕的心情並沒太受影響。

此外,新冠肺炎已經影響全球票房快滿兩年,好萊塢不少數度延檔的大片都已與等待多時的觀眾見面,然而貴為天王巨星的湯姆克魯斯,在疫情期間完全沒推出任何一部電影,觀眾最常聽到的反而是他的片子又要延檔的消息,堪稱是好萊塢躲疫情躲得最積極的巨星。

根據最新的公布,原定今年9月30日上映的「不可能的任務7」,又要延到2023年7月14日推出,第8集則順延至2024年的6月28日上映。「不可能的任務7」已比最早定下的2021年暑期晚了快兩年才上映。

除了這兩部續集外,他另一部也一延再延的續集「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)目前還維持5月下旬的檔期,雖暫時還沒變,卻也是比原定延後了快3年才能登場,其中有近兩年都是在躲疫情。