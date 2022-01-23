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「尚氣」華裔男星自曝確診 阿湯哥 「任務7」再延1年

 記者蘇詠智／綜合報導
劉思慕近來事業運走旺，知名度大提升。（取材自Instagram）
劉思慕近來事業運走旺，知名度大提升。（取材自Instagram）

全球新冠肺炎疫情隨著Omicron變種肆虐居高不下，去年以漫威英雄片「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）知名度暴漲的華裔男星劉思慕，近日在社群網站上宣布自己確診，所幸症狀並不嚴重。而天王巨星的湯姆克魯斯（Tom Cruise）的「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7），則因疫情要延到2023年7月14日推出。

劉思慕前幾天在猶他州的公園市滑雪度假，玩了一整天的單板滑雪，突然覺得異常疲倦，然後才發現其實是感染了Omicron，不過他強調只出現最輕微的症狀，感謝各方關心，顯然好好隔離休養，就應能及早康復。

儘管在度假期間確診新冠肺炎很掃興，過去這一年來，對於劉思慕仍是事業大突破的鴻運之年，「尚氣與十環傳奇」全球賣破4億3200萬美元，是英語片最賣座排行榜第6名，成功打響他的聲勢，雖然銀幕上的超級英雄在現實生活中不敵病毒，劉思慕的心情並沒太受影響。

此外，新冠肺炎已經影響全球票房快滿兩年，好萊塢不少數度延檔的大片都已與等待多時的觀眾見面，然而貴為天王巨星的湯姆克魯斯，在疫情期間完全沒推出任何一部電影，觀眾最常聽到的反而是他的片子又要延檔的消息，堪稱是好萊塢躲疫情躲得最積極的巨星。

根據最新的公布，原定今年9月30日上映的「不可能的任務7」，又要延到2023年7月14日推出，第8集則順延至2024年的6月28日上映。「不可能的任務7」已比最早定下的2021年暑期晚了快兩年才上映。

除了這兩部續集外，他另一部也一延再延的續集「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）目前還維持5月下旬的檔期，雖暫時還沒變，卻也是比原定延後了快3年才能登場，其中有近兩年都是在躲疫情。

湯姆克魯斯「不可能的任務7」又稱因疫情要延到明年夏天才上映。（路透資料照片）
湯姆克魯斯「不可能的任務7」又稱因疫情要延到明年夏天才上映。（路透資料照片）

疫情 劉思慕 新冠肺炎

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