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阿諾洛杉磯撞車 目擊者：好像電影特技

娛樂新聞組／綜合報導
阿諾史瓦辛格又出車禍。（路透資料照片）
阿諾史瓦辛格又出車禍。（路透資料照片）

好萊塢肌肉男星、前加州州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)，近日發生有如電影般驚心動魄的車禍事故，他疑似左轉時搶快、燈號還是紅燈就迫不及待轉方向盤，結果他所駕駛的休旅車輪子，壓在一輛紅色轎車的車頭上，轎車車頭全毀，撞擊力道很強，紅色轎車的女駕駛頭上不斷滴下鮮血，被送往醫院急救。

74歲的阿諾事發之後留下來處理後續情況，並沒有逃逸，根據專門報導明星與名人動態的娛樂新聞網站「TMZ」，阿諾沒有受傷，但很關心那位傷到頭部的女駕駛，表示想要親自去探視，並表現出願意承擔責任的態度。目擊者說車禍很誇張，看起來就像電影特技。

TMZ採訪目擊者指出，阿諾駕駛的休旅車在日落大道上準備左轉，撞上了對向而來的紅色Prius轎車。一名執法人員透露，這起事故應該是阿諾的過錯，他沒等左轉號誌亮起就左轉。

TMZ引述目擊者的說法，阿諾的休旅車撞上紅色Prius之後，一度翻滾，最後壓在Prius車頂，連帶撞到旁邊的一輛保時捷。

洛杉磯時報指出，阿諾的發言人證實，駕車是阿諾本人，他當時剛開車離開住家。

據NBC報導，洛杉磯警局表示，該起事故原因目前已排除酒精和毒品因素。

報導稱，這並非阿諾第一次發生車禍。2006年，在擔任州長期間，他曾騎摩托車撞上一輛汽車，本人嘴唇破裂。

車禍 休旅 電影

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