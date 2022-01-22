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閃疫情沒人比得過阿湯 「不可能的任務7」又要延一年

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯「不可能的任務7」又稱因疫情要延到明年夏天才上映。（路透資料照片）
湯姆克魯斯「不可能的任務7」又稱因疫情要延到明年夏天才上映。（路透資料照片）

新冠肺炎已經影響全球票房快滿兩年，好萊塢不少數度延檔的大片包括「007 生死交戰」、「黑寡婦」等都已與等待多時的觀眾見面，「蜘蛛人：無家日」更創下不輸疫情之前的16億美元票房，顯然觀眾對於真正感興趣的影片，還是願意走進戲院。

然而貴為天王巨星的湯姆克魯斯，在疫情期間完全沒推出任何一部電影，觀眾最常聽到的反而是他的片子又要延檔的消息，堪稱是好萊塢躲疫情躲得最積極的巨星，歐美網友被搞得耐性疲乏，甚至乾脆寫道：「不想等了，直接在串流平台上架吧。」自然是不太有可能，倘若連疫情沒有清零、新片必須在病毒陰影下搏一把，阿湯都不願意冒險，就表示電影在戲院的票房收入，在他和影片公司心目中有多重要，寧可一拖再拖，也要等到疫情讓他們徹底放心才甘願安排上映，也讓網友好奇，到底為何蜘蛛人、007、猛毒都能那麼勇敢，在疫情期間仍然上片，阿湯的新片還非得一再延期推出？

根據最新的公布，原定今年9月30日上映的「不可能的任務7」，又要延到2023年7月14日推出，第8集則順延至2024年的6月28日上映。「不可能的任務7」已比最早定下的2021年暑期晚了快兩年才上映，除了這兩部續集之外，湯姆克魯斯另一部也一延再延的續集「捍衛戰士：獨行俠」目前還維持5月下旬的檔期，雖暫時還沒變，卻也是比原定延後了快3年才能登場，其中有近兩年都是在躲疫情。

發行這3部片的派拉蒙影業，仍然將延期歸咎到疫情影響，可是網友已經很精明，如果不是控制欲最強的湯姆克魯斯背後作主，他們哪敢主動做這些決定？因此八九不離十是湯姆克魯斯覺得還是延後上映比較好。無怪乎歐美網友諷刺：「到底『不可能的任務7』會先上映，還是『阿凡達2』？」也有人戲稱片名應該改成「順利上映：不可能的任務」。

「捍衛戰士：獨行俠」已比原先的檔期晚了快3年，光是疫情影響就拖了快兩年還不能上映...
「捍衛戰士：獨行俠」已比原先的檔期晚了快3年，光是疫情影響就拖了快兩年還不能上映。圖／取材自imdb

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