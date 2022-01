劉思慕主演電影「尚氣與十環傳奇」大紅。(圖:迪士尼提供)

在漫威電影「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中擔任主角的加拿大華裔男星劉思慕 ,昨天在Instagram發文證實自己感染COVID-19。

劉思慕(Simu Liu)在Instagram上傳一張他在美國猶他州公園市(Park City)滑雪 的照片,並寫道:「我一直在想為什麼玩了一整天單板滑雪之後會這麼累,原來是感染了Omicron。」

他透露自己目前狀態很好,症狀很輕,表示「謝謝大家的關心」。

對此,有網友開玩笑說:「沒想到Omicron也征服了尚氣!」

劉思慕過去幾天在Instagram限時動態分享他穿著滑雪服的多張照片,在玩雪板之間享受一些滑雪後的餐點和飲料。幸運的是,他的症狀看來很溫和。

劉思慕與香港知名演員梁朝偉擔綱的漫威首部亞裔超級英雄電影「尚氣」於去年在全球各地上映,上映頭4天累計票房9000萬美元,超越預期,也立下同檔期票房新紀錄。