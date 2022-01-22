「人魔」演技太好 安東尼霍普金斯被分手

安東尼霍普金斯在「沉默的羔羊」扮演食人魔，嚇到不少觀眾。（取材自IMDb）

演員演技太好，雖然有機會贏來獎項肯定，卻有可能意外失去某些東西。影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）在「沉默的羔羊」（The Silence of the Lambs）演活了食人魔漢尼拔，但就因為演出太嚇人，他一度和家庭生活女王瑪莎史都華（Martha Stewart）約會，最後卻被瑪莎放棄。

瑪莎史都華對於感情的選擇有很奇妙的考量。（路透資料照片）

瑪莎史都華代表作「瑪莎的生活情趣」曾在台灣播出且大受歡迎，她也從平凡家庭主婦一躍而為吸金能力強大的名人，雖然一度因股票 內線交易而入獄，出獄後照樣過著優渥的生活。近日她上了「艾倫秀」接受訪問，透露自己一度和安東尼霍普金斯約會，卻在「沉默的羔羊」之後，怎麼看他怎麼害怕。

在艾倫面前，瑪莎說道：「我在緬因州 有一個大得可怕的房子，在森林裡面大概12萬坪，我絕對沒辦法想像帶安東尼霍普金斯過去，我真的做不到，我能想到他的就是他在吃……，你知道的。」艾倫驚訝反問道：「妳就因為這樣喊卡了啊？」瑪莎笑答：「對呀。」

在與安東尼約會前，瑪莎才結束一段婚姻，而她顯然也不是安東尼的真命天女，安東尼後來找到對他沒陰影的女性，第三度成為人夫。