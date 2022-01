阿諾史瓦辛格洛杉磯撞車 對方駕駛頭部擦傷

洛杉磯 多家媒體報導,74歲的美國前加州州長、好萊塢動作巨星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)今天傍晚駕車出車禍 ,一名女性送醫。目擊者說車禍很誇張,看起來就像電影特技。

娛樂新聞網站TMZ刊出車禍現場照片,報導指出,阿諾史瓦辛格駕駛一輛吉姆西(GMC)Yukon休旅車在今天下午5時左右撞上一輛豐田 Prius轎車。

洛杉磯多家電視台傍晚以突發新聞的方式報導,在洛杉磯市西邊的太平洋斷崖(Pacific Palisades)發生車禍,阿諾在車上。

TMZ網站刊出現場照片,顯示阿諾的休旅車車身傾斜,輪子壓在一輛紅色轎車的引擎蓋上,安全氣囊全部彈出。這輛紅色轎車的車頭嚴重損毀。

TMZ採訪目擊者指出,阿諾駕駛的休旅車在日落大道上準備左轉,撞上了對向而來的紅色Prius轎車。一名執法人員透露,這起事故應該是阿諾的過錯,他沒等左轉號誌亮起就左轉。

TMZ引述目擊者的說法,阿諾的休旅車撞上紅色Prius之後,一度翻滾,最後壓在Prius車頂,連帶撞到旁邊的一輛保時捷。

「洛杉磯時報」指出,阿諾的發言人證實,駕車是阿諾本人,他當時剛開車離開住家,開的就是這輛GMC Yukon休旅車。阿諾沒有受傷,車禍發生之後留在現場,等候警方到場。

洛杉磯市警局向媒體表示,這場車禍沒有牽涉藥物或酒駕,當事人都留在現場,警方不會再發布其他消息。

發言人證實,阿諾的好友、知名健身教練史坦菲德(Jake Steinfeld)當時也在車上。

「洛杉磯每日新聞」報導,這起車禍有一名女性受傷,她因為頭部擦傷送醫治療。TMZ報導,這名女性就是紅色Prius轎車的駕駛,阿諾在現場非常擔心她的傷勢,表示將會前往探望。

