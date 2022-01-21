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阿諾史瓦辛格洛杉磯撞車 對方駕駛頭部擦傷

中央社／洛杉磯21日電
阿諾史瓦辛格又出車禍了。（美聯社）
阿諾史瓦辛格又出車禍了。（美聯社）

洛杉磯多家媒體報導，74歲的美國前加州州長、好萊塢動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）今天傍晚駕車出車禍，一名女性送醫。目擊者說車禍很誇張，看起來就像電影特技。

娛樂新聞網站TMZ刊出車禍現場照片，報導指出，阿諾史瓦辛格駕駛一輛吉姆西（GMC）Yukon休旅車在今天下午5時左右撞上一輛豐田Prius轎車。

洛杉磯多家電視台傍晚以突發新聞的方式報導，在洛杉磯市西邊的太平洋斷崖（Pacific Palisades）發生車禍，阿諾在車上。

TMZ網站刊出現場照片，顯示阿諾的休旅車車身傾斜，輪子壓在一輛紅色轎車的引擎蓋上，安全氣囊全部彈出。這輛紅色轎車的車頭嚴重損毀。

TMZ採訪目擊者指出，阿諾駕駛的休旅車在日落大道上準備左轉，撞上了對向而來的紅色Prius轎車。一名執法人員透露，這起事故應該是阿諾的過錯，他沒等左轉號誌亮起就左轉。

TMZ引述目擊者的說法，阿諾的休旅車撞上紅色Prius之後，一度翻滾，最後壓在Prius車頂，連帶撞到旁邊的一輛保時捷。

「洛杉磯時報」指出，阿諾的發言人證實，駕車是阿諾本人，他當時剛開車離開住家，開的就是這輛GMC Yukon休旅車。阿諾沒有受傷，車禍發生之後留在現場，等候警方到場。

洛杉磯市警局向媒體表示，這場車禍沒有牽涉藥物或酒駕，當事人都留在現場，警方不會再發布其他消息。

發言人證實，阿諾的好友、知名健身教練史坦菲德（Jake Steinfeld）當時也在車上。

「洛杉磯每日新聞」報導，這起車禍有一名女性受傷，她因為頭部擦傷送醫治療。TMZ報導，這名女性就是紅色Prius轎車的駕駛，阿諾在現場非常擔心她的傷勢，表示將會前往探望。

洛杉磯 車禍 豐田

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