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安海瑟薇再扮女強人 新創公司大起大落

記者陳建嘉／綜合報導
安海瑟薇（右）和傑瑞德雷托主演「新創玩家」。（圖：Apple TV＋提供）
安海瑟薇（右）和傑瑞德雷托主演「新創玩家」。（圖：Apple TV＋提供）

金獎影星安海瑟薇（Anne Hathaway）、傑瑞德雷托（Jared Leto）攜手主演傳奇商界夫妻，兩人近期帶來Apple TV＋原創影集「新創玩家」（WeCrashed），故事取材自Podcast節目「WeCrashed：The Rise and Fall of WeWork」，講述真人真事，新創公司WeWork的成名與一落千丈。曾締造市值超過470億美元的價值，又在短短一年內賠掉400億美元，這部影集將娓娓道來這段過程。

兩人在劇中飾演擁有超凡商業頭腦的夫妻檔：亞當和芮貝卡，外型姣好、能說善道的他們在業界首開先例打造共享辦公出租空間WeWork，10年內就在全球各地拓點並創造出市值超過470億美元的價值，然而這一切卻在一年後化為泡影，創辦者亞當不但被迫卸下執行長職位，WeWork也對外正式宣告破產。劇情緊湊、震盪的情緒起伏，將帶著觀眾一同感受WeWork逆勢竄起的魅力與日就衰敗的委靡。

該劇由「熟男型不型」（Crazy, Stupid, Love）雙人組導演約翰瑞卡（John Requa）和葛倫費卡拉（Glenn Ficarra）執導，安海瑟薇同時擔任執行製作人。在「自殺突擊隊」（Suicide Squad）小丑一角聲名遠播、最近在「GUCCI：豪門謀殺案」（House of Gucci）飾演保羅古馳的傑瑞德雷托，都到位地詮釋這些獨特性格的人物。如今這位具有藝術家風采、富有野心與感染力的亞當諾伊曼，也讓他有機會挑戰迷人卻捉摸不定的角色。

導演 破產 GUCCI

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