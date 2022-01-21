裘莉帶孩子們大吃大喝狂買 想把布萊德彼特的錢花光？

安琪莉娜裘莉走到哪兒都把孩子帶著，動機可能不單純。（路透資料照片）

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變超過5年半，由於彼此在小孩監護權的歸屬上談不攏，至今還沒能正式離婚，互相之間的關係也降至谷底，裘莉更永遠不放棄透過律師爭取獨占所有孩子、只給布萊德彼特探視權，讓外界許多人視她為離婚一直拖著的罪魁禍首，且在這場離婚戰中是「反派」。

為了繼續聘請有力的律師團隊為自己爭取到最多的權益，裘莉付出的費用也是頗為可觀，八卦 刊物好幾次稱她為此財務可能陷入危機，但最近「Globe」雜誌指她似乎找到新的對付布萊德彼特的方法，那就是盡量花他的錢、把他的家產敗光。

該雜誌報導，布萊德彼特與孩子們的相處時間不如裘莉那麼多，就算只是花錢買東西給他們，也能感到一些些的安慰，裘莉索性就三天兩頭帶著小孩上街，不是去逛名店，就是去吃最熱門、最潮的餐廳，吩咐他們完全不用考慮價格，想買想吃儘管開口，反正爸爸會付款，因而小孩子們開心得不得了，也都沒有在意是不是太貴。

如果只是讓孩子們敗家，這也就算了，畢竟布萊德彼特還算是心甘情願，但「Globe」報導，裘莉對於已經撕破臉的舊愛，才沒安什麼好心眼，因此她自己也很開心的買，照樣用布萊德彼特的錢，滿足報復的渴望。不過「Globe」諷刺寫道，裘莉自己的身家是1億2000萬美元，布萊德彼特足足是她的兩倍多、約有3億美元，因此要真的把他敗光，恐怕還沒有那麼快，只是可憐的布萊德彼特，像是被蒙在鼓裡，都不知道裘莉慷自己之慨，藏著如此惡毒的心機。