英國 鐵肺歌后愛黛兒(Adele)原本定於於21日於賭城 拉斯維加斯展開駐唱演出,但開始前24小時,她突在推特上自拍影片,宣布因疫情 關係,演出無限期延期。

愛黛兒在影片中哭著說,她的團隊盡可能準備好一切,但最終就是被設備運送問題和疫情給搞砸了。

All dates will be rescheduled

More info coming soon

