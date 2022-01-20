37歲「人魔」法國影帝加斯帕 滑雪重傷不治

加斯帕尤利爾因演出「人魔崛起」紅到好萊塢。（取材自推特）

「人魔崛起」（Hannibal Rising）、「巴黎聖羅蘭」（Saint Laurent）的法國年輕影帝加斯帕尤利爾（Gaspard Ulliel）驚傳驟逝，法媒指出他稍早在阿爾卑斯山脈的薩瓦滑雪 時，被一名滑雪者在兩個斜坡交匯處撞上他，造成頭部嚴重受傷，送醫急救後仍不治，享年37歲。

加斯帕尤利爾因俊帥外表廣為人知，以電影 「人魔崛起」站上國際舞台，曾在2017年登上法國影帝寶座。

法媒「巴黎人報」指出，加斯帕因為滑雪意外後，被被直升機送往格勒諾布爾大學醫院救治，但仍於19日去世，他的遺作之一便是漫威電視影集「月光騎士」（Moon Knight），他在劇中扮演要角「午夜人」（Midnight Man），但劇還未上映，就傳憾事。根據經紀人發給法新社的聲明，他的家人已證實這項死訊。

加斯帕德尤利爾是法國大咖男星，因與奧黛莉朵杜（Audrey Tautou）合作「未婚妻的漫長等待」（A Very Long Engagemen）聞名；2007年前進好萊塢主演「人魔崛起」，飾演年輕版「人魔」漢尼拔，獲得國際關注。而後又演出「巴黎聖羅蘭」、「不過就是世界末日」（It's Only the End of the World），更以後者在2017年拿下法國凱薩獎影帝，凱撒電影獎素有「法國奧斯卡 」之稱。

加斯帕德尤利爾也曾因宣傳「巴黎聖羅蘭」赴台灣參加金馬影展的特別放映場，帥氣身影曾造成一股旋風。

對於他的死訊，法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）推文感嘆：「法國電影界失去一個重要、充滿魅力及精力的人才。」