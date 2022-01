37歲「人魔」法國影帝加斯帕 滑雪重傷不治

加斯帕尤利爾因演出「人魔崛起」紅到好萊塢。(取材自推特)

「人魔崛起」(Hannibal Rising)、「巴黎聖羅蘭」(Saint Laurent)的法國年輕影帝加斯帕尤利爾(Gaspard Ulliel)驚傳驟逝,法媒指出他稍早在阿爾卑斯山脈的薩瓦滑雪 時,被一名滑雪者在兩個斜坡交匯處撞上他,造成頭部嚴重受傷,送醫急救後仍不治,享年37歲。

加斯帕尤利爾因俊帥外表廣為人知,以電影 「人魔崛起」站上國際舞台,曾在2017年登上法國影帝寶座。

法媒「巴黎人報」指出,加斯帕因為滑雪意外後,被被直升機送往格勒諾布爾大學醫院救治,但仍於19日去世,他的遺作之一便是漫威電視影集「月光騎士」(Moon Knight),他在劇中扮演要角「午夜人」(Midnight Man),但劇還未上映,就傳憾事。根據經紀人發給法新社的聲明,他的家人已證實這項死訊。

加斯帕德尤利爾是法國大咖男星,因與奧黛莉朵杜(Audrey Tautou)合作「未婚妻的漫長等待」(A Very Long Engagemen)聞名;2007年前進好萊塢主演「人魔崛起」,飾演年輕版「人魔」漢尼拔,獲得國際關注。而後又演出「巴黎聖羅蘭」、「不過就是世界末日」(It's Only the End of the World),更以後者在2017年拿下法國凱薩獎影帝,凱撒電影獎素有「法國奧斯卡 」之稱。

加斯帕德尤利爾也曾因宣傳「巴黎聖羅蘭」赴台灣參加金馬影展的特別放映場,帥氣身影曾造成一股旋風。

對於他的死訊,法國經濟財政部長勒麥爾(Bruno Le Maire)推文感嘆:「法國電影界失去一個重要、充滿魅力及精力的人才。」