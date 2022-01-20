「人魔」法國美男影帝37歲驟逝 徐若瑄曝光他私下樣貌

加斯帕德尤利爾（左）曾在2012年赴台為香奈兒小黑外套展助陣，當時曾與徐若瑄合影。（本報系資料照片）

「人魔崛起」（Hannibal Rising）、「巴黎聖羅蘭」（Saint Laurent）年輕影帝加斯帕德尤利爾（Gaspard Ulliel）19日因滑雪意外過世，享年37歲，他生前的最後遺作之一是漫威影集「月光騎士」（Moon Knight），無奈影集還未上映就發生憾事，留下了模特兒歌手女友和一個兒子，加斯帕德曾兩度赴台，並出席香奈兒小黑外套展，當時還與徐若瑄合影，徐若瑄也對此表達不捨。

徐若瑄表示，「很難過聽到這個消息，那天的他親切有禮貌，希望他一路好走，人生無常，我們都要把每一天過好，珍愛生命和我們愛的人」，對於加斯帕德的驟逝非常不捨。

另外，迪士尼 也對外發出聲明哀悼，「得知我們的朋友加斯帕德尤利爾不幸去世，我們深感悲痛，我們的心會與他的家人和朋友同在」，法國總理尚卡司泰（Jean Castex）也致哀，「他與電影 一起成長，電影也與他一起成長」。

加斯帕德尤利爾曾赴台參加時尚活動。（圖：香奈兒提供）

加斯帕德尤利爾曾演過無數經典電影，與他合作「不過就是世界末日」（It's Only the End of the World）的年輕導演 札維爾多藍（Xavier Dolan）也用法文在Instagram悼念，「直到現在寫下這些話仍是難以置信、瘋狂且痛苦的...你所有的特徵都在閃閃發光，你整個存在改變了我的生活，是我深愛的存在，我將永遠緬懷，我無法說太多了，現在已筋疲力盡，被你的離開所震懾了」。對於老友的驟逝感到無比不捨。