「人魔」法國美男影帝37歲驟逝 徐若瑄曝光他私下樣貌

加斯帕德尤利爾(左)曾在2012年赴台為香奈兒小黑外套展助陣,當時曾與徐若瑄合影。(本報系資料照片)

「人魔崛起」(Hannibal Rising)、「巴黎聖羅蘭」(Saint Laurent)年輕影帝加斯帕德尤利爾(Gaspard Ulliel)19日因滑雪意外過世,享年37歲,他生前的最後遺作之一是漫威影集「月光騎士」(Moon Knight),無奈影集還未上映就發生憾事,留下了模特兒歌手女友和一個兒子,加斯帕德曾兩度赴台,並出席香奈兒小黑外套展,當時還與徐若瑄合影,徐若瑄也對此表達不捨。

徐若瑄表示,「很難過聽到這個消息,那天的他親切有禮貌,希望他一路好走,人生無常,我們都要把每一天過好,珍愛生命和我們愛的人」,對於加斯帕德的驟逝非常不捨。

另外,迪士尼 也對外發出聲明哀悼,「得知我們的朋友加斯帕德尤利爾不幸去世,我們深感悲痛,我們的心會與他的家人和朋友同在」,法國總理尚卡司泰(Jean Castex)也致哀,「他與電影 一起成長,電影也與他一起成長」。

加斯帕德尤利爾曾赴台參加時尚活動。(圖:香奈兒提供)

加斯帕德尤利爾曾演過無數經典電影,與他合作「不過就是世界末日」(It's Only the End of the World)的年輕導演 札維爾多藍(Xavier Dolan)也用法文在Instagram悼念,「直到現在寫下這些話仍是難以置信、瘋狂且痛苦的...你所有的特徵都在閃閃發光,你整個存在改變了我的生活,是我深愛的存在,我將永遠緬懷,我無法說太多了,現在已筋疲力盡,被你的離開所震懾了」。對於老友的驟逝感到無比不捨。