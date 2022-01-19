「全球最性感男人」全裸上陣不清場 6小時晃動被看光光

為求拍攝更入戲，布萊德利庫柏在「夜路」的浴缸泡澡戲全裸上陣。(圖:迪士尼提供)

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)、凱特 布蘭琪(Cate Blanchett)主演驚悚愛情片「夜路」(Nightmare Alley)，由奧斯卡金獎導演 吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro )執導，電影 開場沒多久，布萊德利就有一段全裸的浴缸泡澡戲，「當天我在工作人員面前裸體6小時，這還是我與東妮克莉蒂(Toni Collette)的首場對戲」，戴托羅大讚他敬業，拍攝時還不清場，大方展現好身材。

布萊德利曾獲「全球最性感男人」票選冠軍，即便外型俊秀壯碩，他仍非常看重這次拍裸戲，「這可不是什麼好笑的事情，我得呈現出最真實的角色狀態，在情感上也必須完全赤裸」，並說一開始看到劇本，就認為這段全裸戲很合理，「我要做的，就是徹底沉浸其中」。

布萊德利庫柏(右)在「夜路」裡面與凱特布蘭琪關係曖昧。(圖:迪士尼提供)

「夜路」改編經典黑色電影「玉面情魔」，講述一個馬戲團員工，如何以高超騙術，與魯妮瑪拉(Rooney Mara)飾演的少女一起到處行騙，戴托羅在國際記者會上表示，他非常喜歡原作，裡面幾乎沒有一個正常人，卻也更能忠實呈現人性，「我想透過這部電影講述人與人之間，怎樣無情的對待彼此，如何因為慾望而膨脹，最終失去一切」，他還補充這部電影有不少畫面致敬知名導演希區考克，「這部電影殘忍卻又美麗」。

吉勒摩戴托羅(左)欽點布萊德利庫柏演出「夜路」的浪蕩渣男，「他演出毀滅的黑暗面」。(圖:迪士尼提供)

戴托羅表示一開始便打定要讓影后凱特布蘭琪加入，飾演城府深沉的精神科醫生，「她不僅打破蛇蠍美人的形象，也讓我們的故事更深沉且充滿心機」，至於布萊德利是最後才敲定的演員，「他當過導演，更能夠掌握細微的拍攝技巧，我身為創作人，可以和他討論每一個場景，每一場戲，也知道他如何去理解整個取鏡」，還稱讚布萊德利體態俊美，還有與生俱來的優雅，更能夠演出這個渣男角色的反差，「他挖掘出充滿黑暗的性格」。