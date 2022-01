漫威大玩失控宇宙 阿湯哥要扮鋼鐵人？

湯姆克魯斯被傳將在漫威新片中,客串扮演來自不同宇宙的鋼鐵人。(圖:達志影像提供)

「蜘蛛人 :無家日」(Spider-Man: No Way Home)大玩多重宇宙的英雄和惡棍們合體亂鬥,全球票房賣破16億美元,近日謠傳本就是「鋼鐵人」(Iron Man)原定人選的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)將在「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)飾演另一個宇宙的鋼鐵人,雖然未被證實,已引起熱烈討論。

湯姆克魯斯比小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)更早被洽詢主演「鋼鐵人」,但當時超級英雄片未蔚為風潮,沒讓他有足夠信心,最終決定婉拒,結果小勞勃道尼接手後,不僅全美賣破3億美元,還因此締造漫威輝煌盛世。目前「奇異博士2」傳阿湯版鋼鐵人外,萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)的死侍、休傑克曼(Hugh Jackman)的金鋼狼與派屈克史都華(Patrick Stewart)的老年X教授也都在客串名單上。

不過漫威要求藝人保密的手段嚴厲,連在「蜘蛛人:無家日」亮相的安德魯加菲(Andrew Garfield)都透露前女友艾瑪史東(Emma Stone)不斷簡訊逼問他是否又回去扮蜘蛛人,他一路裝傻到底,湯姆克魯斯等人可能到「奇異博士2」上映前都不會表態。

奧斯卡伊薩克主演「月光騎士」扮演有多重人格的超級英雄,也將揭開埃及諸神致命之戰的神祕核心。(視頻截圖)

可以確定的是,「星際大戰」男星奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac)主演漫威全新英雄影集「月光騎士」(Moon Knight)即將正式登場,他飾演有多重人格的神祕英雄,之後預期將加入「復仇者聯盟」( The Avengers),與雷神索爾、奇異博士等並肩作戰。