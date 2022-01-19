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漫威大玩失控宇宙 阿湯哥要扮鋼鐵人？

記者蘇詠智、陳建嘉／綜合報導
湯姆克魯斯被傳將在漫威新片中，客串扮演來自不同宇宙的鋼鐵人。（圖：達志影像提供）
湯姆克魯斯被傳將在漫威新片中，客串扮演來自不同宇宙的鋼鐵人。（圖：達志影像提供）

蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）大玩多重宇宙的英雄和惡棍們合體亂鬥，全球票房賣破16億美元，近日謠傳本就是「鋼鐵人」（Iron Man）原定人選的湯姆克魯斯（Tom Cruise）將在「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）飾演另一個宇宙的鋼鐵人，雖然未被證實，已引起熱烈討論。

湯姆克魯斯比小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）更早被洽詢主演「鋼鐵人」，但當時超級英雄片未蔚為風潮，沒讓他有足夠信心，最終決定婉拒，結果小勞勃道尼接手後，不僅全美賣破3億美元，還因此締造漫威輝煌盛世。目前「奇異博士2」傳阿湯版鋼鐵人外，萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）的死侍、休傑克曼（Hugh Jackman）的金鋼狼與派屈克史都華（Patrick Stewart）的老年X教授也都在客串名單上。

不過漫威要求藝人保密的手段嚴厲，連在「蜘蛛人：無家日」亮相的安德魯加菲（Andrew Garfield）都透露前女友艾瑪史東（Emma Stone）不斷簡訊逼問他是否又回去扮蜘蛛人，他一路裝傻到底，湯姆克魯斯等人可能到「奇異博士2」上映前都不會表態。

奧斯卡伊薩克主演「月光騎士」扮演有多重人格的超級英雄，也將揭開埃及諸神致命之戰的...
奧斯卡伊薩克主演「月光騎士」扮演有多重人格的超級英雄，也將揭開埃及諸神致命之戰的神祕核心。（視頻截圖）

可以確定的是，「星際大戰」男星奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）主演漫威全新英雄影集「月光騎士」（Moon Knight）即將正式登場，他飾演有多重人格的神祕英雄，之後預期將加入「復仇者聯盟」（ The Avengers），與雷神索爾、奇異博士等並肩作戰。

奇異 湯姆克魯斯 蜘蛛人

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