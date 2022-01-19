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「橡皮臉」再現 金凱瑞幽默歡度60歲

記者蘇詠智／／綜合報導
金凱瑞慶祝60歲生日，再展「橡皮臉」絕技。（取材自Instagram）
金凱瑞慶祝60歲生日，再展「橡皮臉」絕技。（取材自Instagram）

曾在好萊塢紅透半邊天、號稱臉部有如「橡皮」可以任意做出各種搞笑表情，並擁有加拿大與美國雙重國籍的笑匠金凱瑞（Jim Carrey），度過60歲的生日，特別在社群網站上發布一支短片，只見他再度擠眉弄眼，模仿牙都掉光的老翁口氣說道：「我60歲了，也很性感，今天晚上我要吃奶油玉米和水蜜桃果泥。」這兩樣食物都是給牙齒沒長好的幼童或是已經掉了很多牙的長者來食用，金凱瑞分明牙都還在，但是搞笑語調和表情，依舊能逗得網友開懷一笑。

金凱瑞曾在影壇紅極一時，拿走不少人氣大獎。（路透資料照片）
金凱瑞曾在影壇紅極一時，拿走不少人氣大獎。（路透資料照片）

金凱瑞從加拿大到美國發展，原先在「佩姬蘇要出嫁」（Peggy Sue Got Married）等片演配角，沒有得到太多矚目，之後靠著綜藝秀中的喜趣表演闖出名號，靠著「王牌威龍」（Ace Venture：Pet Detective）電影系列締造票房佳績，再以「摩登大聖」（The Mask）、「阿呆和阿瓜」（Dumb and Dumber）等穩坐賣座巨星寶座，而在好萊塢紅極一時。

「王牌冤家」金凱瑞（右）演得賣力，奧斯卡卻只提名凱特溫絲蕾。（路透資料照片）
「王牌冤家」金凱瑞（右）演得賣力，奧斯卡卻只提名凱特溫絲蕾。（路透資料照片）

諧星的演藝實力容易被低估，金凱瑞後來在「王牌冤家」（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）等片恢復正經的模樣努力演出，雖然得到好評，始終無緣打進奧斯卡入圍名單，而當年和他演對手戲的凱特溫絲蕾（Kate Winslet）早已貴為金像獎影后。

金凱瑞在4月會有新作「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2）推出。

好萊塢 加拿大 社群網站

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