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安德魯加菲連舊愛都騙 艾瑪史東看完「蜘蛛人」罵混蛋

記者蘇詠智／即時報導
安德魯加菲（右）與艾瑪史東因合演「蜘蛛人」影片而交往。（路透資料照片）
安德魯加菲（右）與艾瑪史東因合演「蜘蛛人」影片而交往。（路透資料照片）

眾所矚目的「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)順利開出票房大紅盤，全球賣座飆破16億美元，上映前大家都好奇是否前兩代蜘蛛人陶比麥奎爾(Tobey Maguire)、安德魯加菲（Andrew Garfield）都如傳聞回歸、和目前掛帥的湯姆霍蘭德同台，直到進了戲院看到他們先後現身，才發出驚喜的叫聲，兩位前輩加持也大大拉抬整部片的賣座威力，不過在上映前，陶比和安德魯都被逼問，尤其本身還有其他新作要推出的安德魯，更成為各方追問的焦點，讓他不得不否認到底。

安德魯近日在podcast節目上承認，就算是和他合演「蜘蛛人：驚奇再起」（The Amazing Spider-Man）系列影片一度假戲真作、展開交往的艾瑪史東(Emma Stone)，他也死守著秘密不鬆口。他坦言：「艾瑪一直發簡訊給我，問我到底有沒有去演這部新的蜘蛛人影片，我就一副，妳在講什麼我都不知道，這種態度。她看了就回我，少來了，趕快告訴我就對了。我只能回她，我真的……不知道妳在講什麼，就算對她我也還是繼續裝下去，很有意思。」

等到片子上映，安德魯終於不用再守密，艾瑪發現答案之後，忍不住罵道：「你這個混蛋！」但這一次回來客串「蜘蛛人：無家日」，安德魯版的蜘蛛人贏得更多影迷的支持與喜愛，算是讓他的銀幕蜘蛛人生涯，有了圓滿的結果。

安德魯加菲版本的「蜘蛛人」，人氣再度提升。（路透資料照片）
安德魯加菲版本的「蜘蛛人」，人氣再度提升。（路透資料照片）

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