「最性感男人」布萊德利 在女星面前全裸6小時

布萊德利庫柏在「夜路」首度正面全裸，態度很慎重。（取材自YouTube）

影視圈對於男女裸露標準始終大不同，女星露胸部比男星露胸膛嚴重，但男星露3點又比女星被視為更大的問題。近期好幾位歐美男星在片中需正面全裸，對於拍不拍？該怎麼拍？都有自己的考量。

曾獲「時人」選為「全球最性感男人」的布萊德利庫柏（Bradley Cooper），在新片「夜路」中有一幕坐在浴缸裡、觀眾可以很清楚看到他的第3點就在水面之下。他打趣表示這是件「很大的」事情，因為是第一次獻出這種尺度，還要與東妮克莉蒂（Toni Collette）上演親熱動作，光這一幕就讓他在工作人員和東妮眼前光溜溜6小時，而且還是東妮第一天到劇組開工。

布萊德利認為他的角色是個醉醺醺的無賴漢，劇本中提到全裸，算是符合角色的特質所需，也並非沒理由的隨便脫，他可以接受去拍，但也承認蠻具挑戰性。

相較美國男星如布萊德利，歐洲演員不分男女，對正面全裸比較勇於上場。近來被視為奧斯卡 影帝熱門人選的「犬山記」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch），就有河中沐浴、第3點一晃而過的鏡頭。他拍攝時完全沒有要求做防護，因為劇中人在那個處境下是很放鬆、享受，再遮遮掩掩就不合理，他笑言片中要熟練的彈班鳩琴比正面全裸更難。

班奈狄克康柏拜區在「犬山記」全裸場面完全沒要求做防護措施。（取材自Netflix）

過往歐美影壇，為免男星在全裸場面第3點不慎露出，會給他們襪套，先把重點器官罩住，再用膠帶黏在身上，等到拍完要撕下，沒經驗的人往往會把自己弄得很痛。

以「王冠」榮登艾美、金球雙料視帝的英國 小生喬許歐康納（Josh O'Connor），過往拍戲尺度就大，無論是同性或異性間的性愛場面，他都曾經全裸過，正面露3點也不是第一次。

喬許歐康納（左）在「Mothering Sunday」大談激情禁戀，免不了有裸露鏡頭。（取材自IMDb）

他最新電影 「Mothering Sunday」，片中的角色大談激情禁戀，裸露歡好是非常合理的，因此他也與對手戲女星都正面全裸，第3點並沒只是一晃而過，算是有些大膽，他卻也沒因為正在走紅就忸怩拒拍。