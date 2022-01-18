拍打戲頭撞地送醫 潔西卡：以為腦子掉出來

潔西卡雀絲坦拍戲不慎撞到頭，嚇壞了。（取材自車庫娛樂）

金獎影后潔西卡雀絲坦（Jessica Michelle Chastain）率領潘妮洛普克魯茲 （Penelope Cruz）、黛安克魯格（Diane Kruger）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）、范冰冰 主演的「355：諜影特攻」，日前釋出全新動作版預告。潔西卡雀絲坦上節目自爆拍戲受傷恐怖經歷，一度以為摔到「腦子掉出來了」。

潔西卡雀絲坦日前和潘妮洛普克魯茲一起上「詹姆斯柯登深夜秀」宣傳「355：諜影特攻」時自爆，她在拍攝一場打鬥戲時頭部不慎撞上大理石地板，最後緊急被送往醫院。

潔西卡雀絲坦回憶道，「我當時因為錯估距離而摔倒，就這樣撞到我的頭，我還聽到很大一聲東西裂開的聲音，當下每個人都停下動作，看起來非常害怕。」

潔西卡雀絲坦當下也嚇傻了，直到她的特技替身走到她面前，「她是個可愛的法國人，不太會說英文，她走過來對我說『對不起，但我必須它放回去。』。我呆坐在那心想『把什麼放回去？我的大腦現在掛在我臉上嗎？』。」

潔西卡雀絲坦最後補充道，「我想她只是把我頭上的一個瘀青推回去，但在那之後我還是去了醫院檢查以防萬一。」潘妮洛普克魯茲則坦言，「事發當日我真的很擔心，我們不得不說服妳去醫院，因為妳不想去。」潔西卡雀絲坦敬業的態度，著實令所有人捏了一把冷汗。