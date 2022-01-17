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真人秀女星搭上贊恩馬利克：他早就背著吉吉「偷吃」

記者蘇詠智／綜合報導
贊恩馬利克(左)與吉吉哈蒂德去年分手，被爆料早就背著她偷吃。(路透資料照片)
贊恩馬利克(左)與吉吉哈蒂德去年分手，被爆料早就背著她偷吃。(路透資料照片)

樂壇偶像、前「1世代」（One Direction）成員贊恩馬利克（Zayn Malik），去年與一起生了女兒的超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）戀情破裂，被控抓住吉吉的母親去撞梳妝台、還一面飆罵髒話。近日一位英國真人秀女星艾比克拉克（Abi Clarke），稱自身和贊恩曾背著吉吉打得火熱，洩露贊恩早在和吉吉分手前已經對她不忠。

贊恩與吉吉外表堪稱相配，也各自擁有廣大粉絲，自從公開交往後，彼此人氣互相拉抬，皆大歡喜，雖然分分合合，卻總能重修舊好，在吉吉生了女兒之後，粉絲們以為這是他們幸福的結局，豈料一年之後就再次撕破臉。早先有傳他們一起在滑雪勝地亞斯本度假，現在看來只不過是共同照顧女兒，愛情是再也回不來了。

艾比克拉克前凸後翹。（取材自Instagram）
艾比克拉克前凸後翹。（取材自Instagram）

經過了高䠷修長的吉吉後，贊恩據傳在交友App上註明，想找「豐滿、有曲線」的女生，和艾比克拉克的爆料非常符合。艾比自稱當初以為贊恩和吉吉已經分手，才跟他天雷勾動地火，贊恩很喜歡她的豐臀，一直抱怨在洛杉磯遇見的都是瘦巴巴的排骨精，迫不及待把她帶進自己的臥房。

艾比形容，贊恩家中幾乎每一間房都是明亮、現代感的風格，唯獨臥房一片全黑，宛如「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）性愛密室的真實翻版，因此她後來暱稱贊恩是她的「格雷先生」，兩人在房內有如乾柴烈火，享盡魚水之歡，艾比以為彼此可能有未來，直到看到贊恩的手機中有吉吉傳來的簡訊，還寫著十分想他，才發現自己成了小三，只得斬斷這段露水情緣。

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