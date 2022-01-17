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金球獎視帝好酸 奚落強尼戴普演技「過譽、浮誇」

記者蘇詠智／綜合報導
「神鬼奇航」系列中的強尼戴普，被前輩視帝評為浮誇。（取材自IMDb）
「神鬼奇航」系列中的強尼戴普，被前輩視帝評為浮誇。（取材自IMDb）

好萊塢明星強尼戴普（Johnny Depp）曾經是備受觀眾喜愛、也具有票房號召力的巨星，直到與前妻安珀赫德（Amber Heard）鬧離婚時，被她描繪成家暴男，導致形象下滑、事業亦被打擊，現在雖然安珀被抓到有留下撒謊與自己也對強尼施以暴力的證據，強尼仍然無法回復婚變前的高峰，至少「怪獸與鄧不利多的秘密」（ Fantastic Beasts：The Secrets of Dumbledore）依舊選擇把原定扮演邪惡巫師葛林戴華德（Gellert Grindelwald）的他換掉，由主演影集「雙面人魔」（Hannibal）中食人魔漢尼拔的邁茲米克森（Mads Mikkelsen）接手。

「繼承之戰」資深視帝布萊恩考克斯在回憶錄中對演藝圈後輩開砲。（取材自IMDb）
「繼承之戰」資深視帝布萊恩考克斯在回憶錄中對演藝圈後輩開砲。（取材自IMDb）

而強尼近來更慘被藝壇前輩在回憶錄中批評為「過譽、浮誇」，這個人正是以「繼承之戰」（Succession）勇奪金球獎最佳戲劇影集男主角的布萊恩考克斯（Brian Cox）。75歲的布萊恩曾經在「1987大懸案」（Manhunter）這部電影扮演食人魔漢尼拔，比「沉默的羔羊」(The Silence of Lambs) 安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）都還要早，也是邁茲米克森的前輩，本來差一點就要在「神鬼奇航：鬼盜船魔咒」（Pirates of the Caribbean：The Curse of the Black Pearl）和強尼合作，卻選擇推掉。他在自己即將推出的回憶錄是這麼寫的：「我推掉在『神鬼奇航』裡面演總督，也就是強納森普萊斯（Jonathan Pryce）扮演的那個角色。儘管可能可以賺進很多錢，可是片子裡那麼多角色，總督卻是最吃力不討好且沒什麼戲演的。如果我接了，搞不好還要再回去拍很多集，可能沒空參加我其他那些好戲。再說，『神鬼奇航』其實根本是『強尼戴普演史傑克船長秀』，而強尼戴普，這很個人看法，實在非常過譽且浮誇。」

這一刀捅完還不夠，布萊恩接著又寫道：「就像『剪刀手愛德華』（Edward Scissorhands），拜托，如果你的手變成那樣，又把臉畫上那種慘白的妝，其實真的不太需要怎麼演就可以了，而他也真的沒怎麼演，然後他愈來愈沒在演。可是人們就愛他，或者說，曾經很愛他，他們現在沒有那麼愛他了。」

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導演 電影 家暴

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