金球獎視帝好酸 奚落強尼戴普演技「過譽、浮誇」

「神鬼奇航」系列中的強尼戴普,被前輩視帝評為浮誇。(取材自IMDb)

好萊塢明星強尼戴普(Johnny Depp)曾經是備受觀眾喜愛、也具有票房號召力的巨星,直到與前妻安珀赫德(Amber Heard)鬧離婚時,被她描繪成家暴 男,導致形象下滑、事業亦被打擊,現在雖然安珀被抓到有留下撒謊與自己也對強尼施以暴力的證據,強尼仍然無法回復婚變前的高峰,至少「怪獸與鄧不利多的秘密」( Fantastic Beasts:The Secrets of Dumbledore)依舊選擇把原定扮演邪惡巫師葛林戴華德(Gellert Grindelwald)的他換掉,由主演影集「雙面人魔」(Hannibal)中食人魔漢尼拔的邁茲米克森(Mads Mikkelsen)接手。

「繼承之戰」資深視帝布萊恩考克斯在回憶錄中對演藝圈後輩開砲。(取材自IMDb)

而強尼近來更慘被藝壇前輩在回憶錄中批評為「過譽、浮誇」,這個人正是以「繼承之戰」(Succession)勇奪金球獎最佳戲劇影集男主角的布萊恩考克斯(Brian Cox)。75歲的布萊恩曾經在「1987大懸案」(Manhunter)這部電影 扮演食人魔漢尼拔,比「沉默的羔羊」(The Silence of Lambs) 安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)都還要早,也是邁茲米克森的前輩,本來差一點就要在「神鬼奇航:鬼盜船魔咒」(Pirates of the Caribbean:The Curse of the Black Pearl)和強尼合作,卻選擇推掉。他在自己即將推出的回憶錄是這麼寫的:「我推掉在『神鬼奇航』裡面演總督,也就是強納森普萊斯(Jonathan Pryce)扮演的那個角色。儘管可能可以賺進很多錢,可是片子裡那麼多角色,總督卻是最吃力不討好且沒什麼戲演的。如果我接了,搞不好還要再回去拍很多集,可能沒空參加我其他那些好戲。再說,『神鬼奇航』其實根本是『強尼戴普演史傑克船長秀』,而強尼戴普,這很個人看法,實在非常過譽且浮誇。」

這一刀捅完還不夠,布萊恩接著又寫道:「就像『剪刀手愛德華』(Edward Scissorhands),拜托,如果你的手變成那樣,又把臉畫上那種慘白的妝,其實真的不太需要怎麼演就可以了,而他也真的沒怎麼演,然後他愈來愈沒在演。可是人們就愛他,或者說,曾經很愛他,他們現在沒有那麼愛他了。」

