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「肌肉持續出現嚴重痙攣」席琳狄翁痛苦取消北美巡演

娛樂新聞組／綜合報導
席琳狄翁因為身體仍未恢復，北美巡演宣布取消。（取材自Instagram）
席琳狄翁因為身體仍未恢復，北美巡演宣布取消。（取材自Instagram）

美聲天后席琳狄翁（Celine Dion）日前宣布，因健康狀況仍不佳，將無法在「勇氣」（Courage）世界巡迴演唱會北美場演出。

席琳狄翁在推特寫道：「我真的希望我可以健康地登台，但我想，我只能更有耐心一點。」

疫情影響中斷之後，席琳狄翁原定2021年11月恢復世界巡演，其中一場選在拉斯維加斯舉行。

但那些演出都在2021年10月宣布取消，當時席琳狄翁在推特表示，她開始「出現嚴重且持續的肌肉痙攣」。

席琳狄翁原本希望今年3月恢復巡演，從丹佛出發後，在2個月內走遍美加另外15個城市。

但那些巡演現在都宣告取消。經紀公司在隨席琳狄翁推文發出的聲明中說，這是因為「她的恢復期比自己原先預期還長」。

席琳狄翁表示：「我會很開心完全健康地回來，我們也都希望能熬過這場疫情。」

席琳狄翁去年底被加拿大媒體「Here」雜誌報導驚傳病重，整個人無法下床，近乎癱瘓。

不過她的姊姊克勞蒂特（Claudette）否認外界謠言，表示「發生在她(席琳)的事情確實很令人傷心，但這並不嚴重，我知道她狀態不錯」。

疫情 推特 肌肉

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