「哈利波特」內訌 「榮恩」眼中的JK羅琳變成這樣

魯伯葛林特對自己事業上的貴人，有很巧妙的形容。（歐新社資料照片）

「哈利波特 」（Harry Potter）系列電影 首集上片滿20周年，元旦推出的特別節目「重返霍格華茲」（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts）引起熱烈迴響，然而各方都感到原著作者JK羅琳（J. K. Rowling）沒被請回來拍攝新的訪談，是很大的缺憾，儘管大家都心知肚明，她是因為堅持手術變性後的女性與天生的生理構造女性並不相同、遭到跨性別族群的全面圍剿，造成電影裡一堆演員先後發表聲明反駁她，要是真的再度碰面恐怕會非常尷尬，所以她自己也刻意迴避。

JK羅琳和「哈利波特」演員之間的觀點不合，還沒有畫下句點。（路透資料照片）

被形容為「內訌」的敏感情況，現在到底怎麼了？扮演「榮恩」的魯伯葛林特（Rupert Grint）近日在為新戲宣傳接受英國媒體訪問時，形容JK羅琳很像是他的阿姨，雖然不是她的每一點看法自己都認同，她卻仍然是阿姨，魯伯坦言：「這真的很棘手。」除了魯伯之外，「哈利」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」艾瑪華森 （Emma Watson）也都反對JK羅琳對於變性者的想法，也尚未表示彼此是否因此傷害了往昔的深厚情誼。